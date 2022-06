Films de vacances d’été – The New York Times

Juin arrive chargé de possibilité. Il apporte le premier acte de l’été, et les pièges de la saison se profilent dans l’imagination : barbecues et sorties à la plage, quelques temps hors de la ville si vous avez de la chance. La promesse de juin est celle de l’évasion : de l’hiver, de l’année scolaire, du quotidien vers un autre plus magique et ensoleillé.

Alors que les offres d’Hollywood pour les escapades estivales ont, ces dernières années, tendu vers les superproductions de super-héros, je suis partisan du tarif plus banal de la comédie des vacances d’été. La formule approximative : les voyageurs optimistes partent en voyage ; il y a des rebondissements qu’ils n’auraient jamais pu prévoir (méchants ? romance ? coup de soleil ?) ; il pourrait y avoir un peu d’humour grossier; il y a définitivement un intermède émotionnel séveux où nous apprenons tous quelque chose sur nous-mêmes avant de retourner à nos vies normales changées pour le mieux.

Le film n’a pas besoin d’être sorti pendant les mois d’été pour se qualifier, mais de nombreux classiques de la forme, comme « The Hangover », « How Stella Got Her Groove Back » et « Little Miss Sunshine », l’ont été. Et bien que le voyage décrit n’ait pas besoin d’être de véritables vacances, le film doit avoir cette ambiance de rupture avec la routine que l’été implique.

Ma première vision de l’été parfait a été formée par la famille Griswold qui voyageait sur la route dans « National Lampoon’s Vacation ». Certains de mes favoris dans le genre incluent « The Way Way Back » (un garçon échappe aux vacances de sa famille dysfonctionnelle en se faufilant dans un parc aquatique local), « Girls Trip » (les meilleurs amis voyagent à la Nouvelle-Orléans) et même « Thelma et Louise », bien que (alerte spoiler !) nous ne revenions pas tout à fait à notre vie habituelle dans celui-là. Idéalement, il y a une plage ou un centre de villégiature (comme dans les récents « Barb and Star Go to Vista Del Mar » et « Palm Springs ») où je peux m’imaginer au bord de la piscine avec un cocktail chic et un chapeau mou.