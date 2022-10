Films de James Bond classés par date de sortie

Les films de JAMES Bond ravissent les fans depuis plus de 60 ans maintenant.

Nous avons dressé la liste chronologique complète des films 007 afin que vous puissiez profiter d’un festival complet du film Bond. Pourquoi pas? Tu ne vis que deux fois.

Dr Non (1962)

Dr No est le tout premier film Bond, basé sur le livre de Ian Fleming du même nom.

Il présente Sean Connery dans le rôle emblématique.

James Bond est envoyé en Jamaïque pour enquêter sur la disparition d’un autre agent britannique.

Il trouve la base souterraine du Dr No, qui complote pour perturber un lancement spatial américain avec une arme à faisceau radio.

De Russie avec amour (1963)

C’était le deuxième film de Bond avec Connery comme agent.

Cherchant à se venger de 007 pour avoir vaincu son agent, le Dr No, l’organisation criminelle internationale Spectre charge l’assassin irlandais Donald “Red” Grant de le tuer.

La suite avait un budget beaucoup plus important que Dr No, ce qui peut être vu dans sa gamme de lieux de tournage exotiques.

Doigt d’or (1964)

Goldfinger est sans doute la chanson thème la plus emblématique de Bond, chantée par la légende Shirley Bassey.

Après avoir détruit un laboratoire de drogue en Amérique latine, Connery’s Bond se rend à Miami pour des vacances.

Il reçoit des instructions de M pour observer le marchand de lingots Auric Goldfinger et son serviteur Oddball.





Coup de tonnerre (1965)

Connery revient en tant que James, qui doit sauver le monde du cerveau maléfique borgne Emilio Largo.

Le groupe terroriste Spectre détourne deux ogives d’un avion de l’OTAN.

Ils menacent alors de destruction nucléaire généralisée dans le but d’extorquer 100 millions de livres.

Vous ne vivez que deux fois (1967)

Bond – joué pour la cinquième fois par Connery – est envoyé pour enquêter sur le vaisseau spatial détourné de la Nasa, Jupiter 16.

Les Américains pensent que les Russes sont impliqués dans le détournement.

Mais les Britanniques pensent que les Japonais sont en quelque sorte derrière tout cela.

Au service secret de Sa Majesté (1969)

Au service secret de Sa Majesté, c’était la seule et unique fois où George Lazenby était Bond.

Bond et Tracy Di Vicenzo font équipe pour vaincre Spectre dans les Alpes suisses.

Blofeld prépare un complot de guerre bactériologique qui pourrait tuer des millions de personnes.

Les diamants sont éternels (1971)

Connery a repris son rôle de Bond après avoir refusé de jouer dans On Her Majesty’s Secret Service.

Bond s’infiltre dans un réseau de contrebande de diamants à Las Vegas.

Sa mission est de déjouer un complot visant à cibler Washington avec un laser dans l’espace.

Vivre et laisser mourir (1973)

Roger Moore assume le rôle d’agent 007 pour Live And Let Die.

Bond enquête sur les meurtres de trois autres agents.

James a une prime sur lui et doit combattre de nombreux assassins entraînés alors qu’il se rapproche du puissant Kananga, qui fait fortune en vendant de l’héroïne.

L’homme au pistolet d’or (1974)

L’homme au pistolet d’or voit Roger en 007.

Bond recherche une invention volée qui peut transformer la chaleur du soleil en une arme destructrice.

Il croise la route du tueur à gages Francisco Scaramanga dont l’arme de prédilection est un pistolet en or.

L’espion qui m’aimait (1977)

Dans une mission de globe-trotter qui le fait skier au bord des falaises et conduire une voiture sous l’eau, le super-espion britannique Bond s’unit à l’agent russe sexy Anya Amasova.

Ils doivent vaincre le magnat de la navigation mégalomane Karl Stromberg, qui menace de détruire New York avec des armes nucléaires.

L’adversaire le plus meurtrier de Bond dans cette affaire est l’homme de main de Stromberg, Jaws, un géant de sept pieds aux dents d’acier terrifiantes.

Créateur de lune (1979)

Le onzième épisode de Bond emmène l’agent à Venise, Rio De Janeiro et dans l’espace.

Bond enquête sur le détournement d’une navette spatiale américaine.

Il se heurte bientôt à Hugo Drax, un industriel qui complote pour détruire toute vie humaine sur terre.

Rien que pour vos yeux (1981)

Roger est de retour en tant que Bond pour la cinquième fois.

L’espion est envoyé pour récupérer un appareil de communication stratégique avant qu’il ne se retrouve entre les mains des Russes.

Le dispositif secret qui contrôle les sous-marins britanniques Polaris disparaît après le naufrage du navire espion qui le transportait.

Poulpe (1983)

Une fois de plus, Moore joue Bond alors qu’il est chargé de résoudre le meurtre de l’agent 009.

C’est après qu’il a été retrouvé tué en Allemagne de l’Est tenant un faux œuf de Fabergé.

La piste mène en Inde, où une femme énigmatique exploite un réseau de contrebande sous le couvert d’un cirque ambulant.

Une vue sur un meurtre (1985)

Après avoir récupéré une micropuce sur le corps d’un collègue décédé en Russie, Bond découvre que la technologie a le potentiel de tuer.

En poursuivant ses recherches, Bond est conduit à Max Zorin, le chef de Zorin Industries et son garde du corps May Day.

C’est le dernier film de Roger en tant que 007.

Les Lumières du jour vivantes (1987)

Nouvelles Royaume-Uni Ltd

Timothy Dalton assume le rôle emblématique de The Living Daylights[/caption]

Bond aide l’officier du KGB Georgi Koskov à quitter la Russie.

Lors de son débriefing, Koskov révèle qu’une politique d’assassinat des transfuges a été mise en place.

Alors que Bond explore cette menace, une contre-intrigue fait surface, impliquant un trafiquant d’armes américain louche.

Permis de tuer (1989)

Dans ce film, 007 désobéit à ses ordres et part en mission de vengeance lorsque la femme de son meilleur ami est tuée par un baron de la drogue.

Un pilote de la CIA l’emmène au siège sud-américain de Sanchez où, déguisé en tueur à gages, Bond est embauché par le méchant trafiquant de drogue.

C’était le dernier film de Timothy en tant que Bond.

Oeil d’or (1995)

GoldenEye est le premier film Bond de Pierce Brosnan.

Lorsqu’un puissant système satellite tombe entre les mains d’Alec Trevelyan, alias l’agent 006, un ancien allié devenu ennemi, seul Bond peut sauver le monde d’une arme qui pourrait détruire la terre.

Alors que Bond affronte son ancien compatriote, il combat également la superbe alliée de Trevelyan, Xenia Onatopp, une assassine qui utilise le plaisir comme son arme ultime.

Demain ne meurt jamais (1997)

Pierce est de retour dans le rôle de 007 pour Tomorrow Never Dies.

Le magnat des médias Elliot Carver veut que son empire de l’information atteigne tous les pays du monde, mais le gouvernement chinois ne lui permettra pas d’y diffuser.

Carver ne prend pas non pour réponse et prévoit d’utiliser son empire médiatique pour alimenter les flammes de la guerre entre le monde occidental et la Chine.

Le monde ne suffit pas (1999)

C’est une course contre la montre pour l’agent secret.

Bond doit se précipiter pour désamorcer une lutte de pouvoir internationale avec l’approvisionnement mondial en pétrole en jeu, avec l’aide de l’expert en armes nucléaires, le Dr Christmas Jones.

Il doit combattre Renard, qui a une balle logée dans son cerveau le rendant incapable de ressentir la douleur.

Mourir un autre jour (2002)

Bond est capturé par des agents nord-coréens.

Une fois libéré, il est convaincu que quelqu’un de sa propre agence l’a trahi.

Bond se rend à Cuba, sur les talons de Zao, l’agent qui a mis Bond derrière les barreaux.

Pendant ce temps, il découvre un stratagème concocté par Zao et le millionnaire britannique Graves, impliquant un laser hautement destructeur.

Casino Royale (2006)

Daniel Craig reprend le rôle de ce film.

Bond se rend à Madagascar, où il découvre un lien avec Le Chiffre, un homme qui finance des organisations terroristes.

Apprenant que Le Chiffre prévoit de lever des fonds dans un jeu de poker à enjeux élevés, le MI6 envoie Bond jouer contre lui.

Quantique de réconfort (2008)

Après la mort de Vesper Lynd, Bond rend sa prochaine mission personnelle.

La chasse à ceux qui ont fait chanter son amant le conduit à l’homme d’affaires impitoyable Dominic Greene, un acteur clé de l’organisation qui a contraint Vesper.

Bond apprend que Greene complote pour prendre le contrôle total d’une ressource naturelle vitale.

Chute du ciel (2012)

Des agents infiltrés du monde entier sont exposés et le MI6 est attaqué, forçant M à déplacer l’agence.

Avec le MI6 maintenant compromis à l’intérieur et à l’extérieur, M ne peut que faire confiance à Bond, dont la mission précédente avait terriblement mal tourné.

Bond suit une piste jusqu’à Silva, un homme du passé de M qui veut régler un vieux compte.

Spectre (2015)

Bond se rend à Mexico et à Rome.

Après avoir infiltré une réunion secrète, 007 découvre l’existence de la sinistre organisation Spectre.

Alors que Bond s’aventure au cœur de Spectre, il découvre une connexion effrayante entre lui et son ennemi.

Pas le temps de mourir (2021)

Pas le temps de mourir est le dernier film Bond de Daniel.

Dans le film, l’agent secret mène une vie tranquille en Jamaïque après avoir quitté le service actif.

Cependant, sa paix est de courte durée car son vieil ami de la CIA, Felix Leiter, se présente et demande de l’aide.

La mission de sauvetage d’un scientifique kidnappé s’avère bien plus perfide que prévu, menant Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse.