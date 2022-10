Films d’Amsterdam aux acteurs vedettes de Glass Onion

Un dimanche soir récent, je me suis retrouvé à la première de Amsterdam, un film pour lequel le mot « étoilé » est trop pudique. Ayant évité les bandes-annonces jusqu’à présent, je ne savais pas ce qui m’attendait jusqu’à ce que le réalisateur David O. Russell apparaisse sur scène pour présenter le film et une partie de la distribution. Lors de ces événements, les acteurs les plus mineurs sont généralement présentés en premier. “S’il vous plaît accueillir … Timothy Olyphant!” dit Russel. Vêtu de bottes de cow-boy, d’une écharpe et d’un chapeau décontracté, Olyphant a sauté sur la scène.

Eh bien, si c’était le personnage le plus mineur, alors j’étais partant pour quelque chose.

Russell a continué à apporter le casting. Andréa Riseborough. Michel Shannon. Mike Myers. Rami Malek. Robert de niro. (De Niro, et ils n’ont toujours pas fini !) Margot Robbie a flotté sur scène dans une robe blanche en dentelle, suivie de John David Washington et, enfin, de Christian Bale.

“Ouah!” Je pensais. “C’est tout à fait le casting!”

Puis le film a commencé et j’ai réalisé, rapidement, que ce n’était qu’une fraction. Alessandro Nivola est dans ce film. Chris Rock apparaît à quelques reprises. Matthias Schoenaerts va et vient, tout comme Zoe Saldana. Anya Taylor-Joy se présente. Pour l’amour de Pete, Taylor Swift est dans ce film.

Jusqu’à présent, je ne vous ai rien dit sur le film autre que son casting. Mais peu importe. Il y a quelque temps, les studios ont compris qu’ils pouvaient créer un buzz marketing, pratiquement sans payer, en “fuyant” simplement les nouvelles du casting à la presse. Il n’a même pas besoin d’être précis; il suffit de le ramasser, rappelant aux acheteurs potentiels de billets que le projet de film à venir existe. À une époque dominée par les films IP existants – des univers de bandes dessinées aux redémarrages de personnages que vous aimez depuis toujours – l’excitation de voir un nouvel acteur dans un rôle familier suffit à générer un titre. Ou au moins un tweet.

Ce sentiment de collision de mondes a commencé à s’étendre au-delà des films IP et dans les tarifs originaux, tant que les fans peuvent encore ressentir le frisson de voir tous leurs amis célèbres au même endroit. Cela n’a pas grand-chose à voir avec la qualité réelle du film; beaucoup d’acteurs formidables ont été dans des films abyssaux. (Rappelez-vous le casting trompé, dirigé par Michael Fassbender, de Le bonhomme de neige?)

Et Amsterdam est plutôt bon, en partie parce que ces acteurs apprécient de se défouler pendant une période. C’est l’histoire de trois amis (Bale, Washington et Robbie) qui se sont rencontrés au lendemain de la Première Guerre mondiale – à, oui, Amsterdam – et ont noué une amitié qui s’est rompue lorsqu’ils ont tous quitté la ville. Douze ans plus tard, la marée du fascisme monte à nouveau en Europe et le trio se retrouve réuni de manière inattendue, plongé au milieu d’un complot historique mondial. (“Beaucoup de tout cela s’est vraiment produit”, proclament les titres d’ouverture du film.)

AmsterdamLes rythmes de ne gèlent jamais tout à fait, en partie grâce à une structure de flashback malavisée. Mais c’est luxuriant et intelligent et vaguement pertinent pour nos propres titres, et dans l’ensemble, un bon moment au cinéma.

Pourtant, il tire clairement l’essentiel de son attrait des visages familiers qui apparaissent à l’écran, comme pas mal d’autres films cette année. Le prochain Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés est une explosion en soi, comme prévu, mais elle ne serait pas à moitié aussi attendue si elle n’avait pas un si grand nombre de stars (Edward Norton, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Kate Hudson, Leslie Odom Jr ., Dave Bautista, Jessica Henwick et, bien sûr, Daniel Craig). Cela fait partie de l’héritage de certains romans policiers; il a été repris dans le beaucoup moins amusant Voyez comment ils fonctionnent plus tôt cette année (Saoirse Ronan, Sam Rockwell, Harris Dickinson, Adrien Brody, Ruth Wilson, Shirley Henderson, David Oyelowo, Sian Clifford, je pourrais continuer).

Train à grande vitesseL’attrait massif de était en partie dû à sa formule, mais surtout à sa distribution (Brad Pitt, Bad Bunny, Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Logan Lerman, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Michael Shannon et un tas de camées amusants que je ne gâchera pas). je n’ai pas encore vu Babylonede La La Terre réalisateur Damien Chazelle, mais en décembre, nous irons dans les salles et verrons Pitt, Robbie, Jean Smart, Olivia Wilde, Samara Weaving, Max Minghella, Tobey Maguire, Katherine Waterston, Spike Jonze, Jeff Garlin et un tas d’autres les acteurs nagent dans les eaux des premières décennies décadentes d’Hollywood. Et l’année prochaine, Christopher Nolan Oppenheimer a un casting tellement bourré que je ne peux même pas tous les nommer ici.

L’effet « casting de milliers » s’est même répandu dans la télévision. Récemment, le massif, de longue durée La loi et l’ordre franchise a déclenché un «événement croisé» de trois heures combinant des personnages et des scénarios de La loi et l’ordre, Loi et ordre : SVUet Loi et ordre : crime organisé. Tu parles d’un gros casting.

Ce n’est pas que les films de méga-stars n’aient pas fait leurs apparitions à Hollywood auparavant; prendre toutes les itérations des différents Océans films, par exemple. Les films de Robert Altman, comme Nashville, Raccourcis, et Parc Gosford, employaient souvent des moulages massifs ; son protégé Paul Thomas Anderson aime faire de même dans des films comme Boogie Nights, Magnoliaet Pizza Réglisse. Ces dernières années ont vu des films d’anthologie comme La dépêche française ou les films aux multiples histoires entremêlées lancés par L’amour en fait. Jetez une pierre dans l’histoire du cinéma et vous atteindrez une grande liste de distribution.

Pourtant, cette année, cela a semblé particulièrement important. Une partie de cela, sans aucun doute, est due à des raisons pratiques. Avec un casting énorme, chaque acteur occupe généralement moins de temps d’écran. Avec les protocoles Covid en place, il peut sembler contre-intuitif qu’un gros casting principal puisse être plus facile à gérer, mais les acteurs ne se présentent souvent que quelques jours pour tourner leurs scènes, puis ils peuvent partir, ce qui pourrait en théorie réduire le risque qu’un acteur quelconque sorte de la “bulle” et contracte le Covid-19. (Et s’ils le font, il pourrait être plus facile de modifier le calendrier et de ne pas perdre de jours.)

C’est aussi pratique pour les acteurs, même sans Covid à l’esprit. Tourner pendant quelques jours ou quelques semaines est plus facile que de s’engager sur un tournage de plusieurs mois, et cela libère le calendrier pour reprendre d’autres travaux.

Pour le public, l’effet est plus qu’un simple amusement. Vous obtenez le sens, regarder un film comme Amsterdam, que tout ce monde vous est familier. Vous y appartenez parce que vous connaissez ces gens. C’est réconfortant, apaisant, amusant à regarder et à revoir. Tu sais, en entrant, tu es entre de bonnes mains.

Mais je ne peux pas m’empêcher de penser que la pléthore de milliers de films en ce moment est l’effet d’une relation de cause à effet gargantuesque. Et je pense que la cause est Avengers : Fin de partie.

Rappelez-vous, c’était l’événement crossover ultime, où toutes les stars que vous regardiez dans le grand grand cycle du MCU depuis des décennies étaient enfin dans un film ensemble. Peut-être vous souvenez-vous, ou avez-vous fait partie des acclamations qui se sont élevées lorsque tous les personnages se sont finalement présentés ensemble sur le champ de bataille. À présent, même ceux qui n’étaient pas des stars lorsqu’ils sont entrés dans le MCU étaient entourés de leur propre mégawattage. L’effet était électrisant.

Et cela s’est traduit en dollars, ce qui compte à Hollywood. Avengers : Fin de partie est toujours le deuxième film le plus rentable de tous les temps (le premier est Avatar). C’est un étalon-or pour les blockbusters. À Hollywood, tout ce qui rapporte de l’argent engendre des imitations. Vous pouvez donc imaginer que même les réalisateurs réalisant des films originaux parviennent à les faire éclairer par les studios en suggérant une distribution de haut niveau.

Le phénomène est-il mauvais ? Non, pas vraiment. j’aime regarder Couteaux sortis autant que la personne suivante. Mais vous devez vous demander s’il est plus difficile pour les nouvelles stars de gravir les échelons lorsque même des rôles de soutien mineurs sont remplis par des visages connus. Beaucoup de “stars” d’aujourd’hui sont des acteurs de caractère dans l’âme, et ils sont bons dans les rôles. Mais le sentiment de découvrir un nouveau visage devient de plus en plus dur.

Tout cela ne peut diminuer le plaisir de regarder Taylor Swift se pavaner à l’écran dans Amsterdamou Kathryn Hahn sourit narquoisement Verre Oignon. Les films, après tout, parlent depuis longtemps des stars. Maintenant plus que jamais.

Amsterdam sort en salles le 7 octobre. Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés ouvre dans certains cinémas en novembre et sur Netflix le 23 décembre.