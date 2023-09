Films au Camp Tuckabatchee d’Ottawa – Shaw Local

Le Camp Tuckabatchee d’Ottawa a récemment été le décor d’un film d’horreur d’anthologie, « Visera Video », de Chainsaw Cinema.

« Le réalisateur Jordan Pennelle était un campeur ici âgé de 10 à 12 ans et voulait tourner son segment du film au camp », peut-on lire sur la page Facebook du camp. « Il a tendu la main et avec le producteur AJ Cardeanas, ils sont venus au camp pour une réunion et le reste appartient à l’histoire. »

Une fois le film terminé, ils le présenteront dans des festivals de cinéma pour voir si les entreprises souhaitent acheter une distribution en vidéo, en streaming et en salles.

« C’est vraiment une bonne chose de se produire alors que nous nous préparons à transformer le camp en Haunted Camp et ils vont même filmer un petit teaser faisant la promotion de Haunted Camp que nous publierons certainement ici, sur notre site Web et sur YouTube », a déclaré le camp.