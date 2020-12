Pourtant, alors que les deux films contiennent beaucoup de combats, avec le recul, aucun d’eux n’a donné aux chaînes de théâtre une chance de se battre.

Malgré des éléments de marque apparemment conçus pour la gloire des blockbusters, chacun de ces films à gros budget présentait des handicaps en termes de pouvoir d’attraction au box-office. En ce sens, la question de savoir si les gens pouvaient être attirés vers les théâtres malgré des préoccupations de santé publique n’a jamais été entièrement testée, comme elle l’aurait été si un projet sans ces ralentisseurs intégrés avait été jeté dans la brèche.

Sorti par Warner Bros. (une unité de WarnerMedia, tout comme CNN), « Tenet » a été présenté en première en salles, se produisant raisonnablement bien à l’international – 300 millions de dollars, ce n’est pas une raison d’éternuer, sauf si vous espérez faire beaucoup plus que cela – – mais générant moins de 60 millions de dollars aux États-Unis.

Disney, pour sa part, a finalement opté pour un début de diffusion domestique de « Mulan » à un supplément de prime via Disney +, couplé à une sortie internationale. Pourtant, le film a échoué en Chine, où la population locale a manifesté une préférence manifeste pour les films locaux, dont un qui traitait également d’une histoire d’époque sur les Chinois combattant un envahisseur étranger, l’épopée des années 1930 «Les huit cents».

Bien que le passage au streaming soit apparu comme l’histoire de 2020 dans l’industrie du divertissement, il est devenu assez clair dès le début que les studios – désireux de booster leurs nouveaux services de streaming – étaient réticents à renoncer aux revenus générés par les films qu’ils jugeaient. pour avoir un potentiel majeur.

En effet, à partir du test d’Universal rendant la suite animée « Trolls World Tour » disponible à la demande, les films présentés de cette manière semblaient avoir une chose en commun: ils n’étaient pas particulièrement bons.

Les studios peuvent dépenser des millions pour promouvoir leur produit, mais ils ont généralement une idée raisonnable quand cela s’avère mal. La stratégie à la demande en a trahi un sens, car les dirigeants cherchaient à maintenir un certain flux d’argent entrant, sans sacrifier un gain majeur sur la route.

« Mulan » et « Tenet » n’étaient pas mauvais, mais il s’avère que ni l’un ni l’autre n’est particulièrement mémorable, et les deux présentaient des obstacles marketing.

Pour commencer, le principal tirage au sort pour « Tenet » était le scénariste-réalisateur Christopher Nolan, qui a gagné un public fidèle. Pourtant, le film se classe près du niveau inférieur de sa filmographie et n’a offert que peu d’explications préliminaires sur son intrigue, qui – en tant que film de James Bond qui plie le temps – est difficile à décrire de toute façon, à part la description peu attrayante de « La création d’un pauvre homme. »

« Mulan » possédait la reconnaissance de nom associée à la version animée, mais contrairement aux succès récents tels que « Le Roi Lion » et « Aladdin », il s’en est considérablement écarté, de la même manière que le « Dumbo » décevant financièrement. La perte des chansons en a fait un film d’action, un spectacle qui a sûrement émoussé son attrait parmi les jeunes enfants que les parents auraient pris pour le voir.

En termes simples, aucun des films ne possédait l’attrait incontournable qu’une suite majeure aurait apportée, avec la pression de savoir ce qui se passe tout de suite. Même si vous aviez hâte de les voir, attendre n’imposait pas beaucoup de fardeau.

Un film plus susceptible de correspondre à cette description, « Wonder Woman 1984 », a été retardé trois fois, ce qui est compréhensible, avant que WarnerMedia ne se décide finalement à une sortie hybride film / cinéma. D’autres ont été poussés jusqu’en 2021, cherchant la lumière au bout du tunnel.

Pour les chaînes de théâtre, cette année perdue les a laissés préoccupés par leur avenir et la mesure dans laquelle ils peuvent se remettre. Avec le recul, les grands films dont les plans de programmation ont dominé la discussion tout au long de l’été – un autre étant « The New Mutants » – ne leur ont pas fourni le poids nécessaire pour aiguiser l’appétit du public.

Le calcul pour décider du moment et du comment de la sortie de films englobe de nombreux facteurs, et en 2020, il n’y avait pas de réponses faciles. Mais quand il s’agissait de donner aux gens une réelle incitation à sortir, « Mulan » et « Tenet » se sont avérés être les mauvais ambassadeurs.