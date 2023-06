FilmHedge annonce un partenariat de 25 millions de dollars à Cannes

Une entreprise basée à Atlanta qui propose des prêts à court terme pour des productions cinématographiques, télévisuelles et autres médias, annonce un accord de partenariat dans le cadre d’un parrainage en titre au Festival de Cannes.

FilmHedge a conclu un partenariat de production de financement de premier regard de 25 millions de dollars avec Riveting Entertainment Group pour développer considérablement Riveting Films. La nouvelle officielle a été partagée au Festival de Cannes, où FilmHedge a côtoyé des célébrités, a agi en tant que sponsor hôte du Producers Network et a été sponsor en titre du Marché du Film International Film Finance Forum.

Un communiqué de presse rapporte que FilmHedge et Riveting Films collaboreront sur une large liste de longs métrages, le premier devant commencer la production dans l’année.

Riveting a produit du contenu pour Drake, Justin Beiber, Lady Gaga, Jack Harlow, Missy Elliott et Ludacris, et dans le cadre du partenariat, la société de production cinématographique et télévisuelle Southbox Entertainment (DONNÉES COLLATÉRALES, CHASSE AUX SORCIÈRES, RISE, PHOBIAS, SKYLINES) a la possibilité de fournir un financement par actions supplémentaire à la première collaboration, ainsi qu’aux futures productions de Riveting Films.

Jon Gosier, qui dirige à la fois FilmHedge et Southbox Entertainment, rejoindra Riveting en tant qu’investisseur et conseiller stratégique et apportera son expertise en tant que fondateur de la plateforme music-tech Audigent à l’accord, ajoute le communiqué.

Après avoir déjà animé une table de mixage CannesATL/CannesGA en présence de Marsai Martin et Power Book IV : Force star Isaac Keys, FilmHedge a parrainé une fête en bord de mer pour plus de 200 participants du festival du film aux côtés de Higginbotham et Le journaliste hollywoodien pour le Winston Baker International Film Finance Forum.

De plus, FilmHedge Jon Gosier, ses partenaires et des invités estimés ont foulé le tapis rouge du festival.

