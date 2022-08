Filmfare Awards 2022 : Ranveer Singh se régale avec sa performance électrisante sur Malhari [Watch]

Quand il y a Ranveer Singh, vous pouvez vous attendre à ce que l’arène soit remplie d’énergie à haute tension. L’acteur était l’hôte des Filmfare Awards 2022 cette année et a apporté une grande énergie avec lui non seulement pendant qu’il animait mais aussi dans sa performance de danse. L’acteur est monté sur scène en tant que Bajirao de son film et a dansé sur la chanson Malhari. Il a laissé les fans en redemander alors qu’il jouait de tout son cœur. L’acteur a également remporté le prix du meilleur acteur pour son film ’83 et a entraîné sa femme et productrice de film Deepika Padukone sur scène lors de la réception du prix. Pour en revenir à la performance, la vidéo devient virale et les fans trébuchent dessus. Regardez-le ici.