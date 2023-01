Filmer Eugene O’Neill quand les éléments (et les investisseurs) ne coopèrent pas

WICKLOW, Irlande – “Vents forts, diminuant progressivement”, lit-on dans la feuille d’appel. Jessica Lange, Ed Harris et Jonathan Kent, le réalisateur de la prochaine version cinématographique de “Long Day’s Journey Into Night” d’Eugene O’Neill, se tenaient dans une salle de répétition ici début novembre, parcourant avec apathie les répliques. Harris, jouant James Tyrone, une ancienne idole vieillissante de la matinée, touchait ses orteils et faisait des squats pendant qu’il parlait, tandis que Lange, jouant sa fragile épouse accro à la morphine, Mary, voletait distraitement dans la pièce. Producteurs et assistants, téléphones collés aux oreilles, s’affairant à l’intérieur et à l’extérieur, surveillant anxieusement le temps orageux qui empêchait les acteurs et l’équipe de se rendre sur le plateau : une maison sur le modèle du Gîte Monte Cristo dans le Connecticut, la maison balnéaire de la famille O’Neill qui sert de cadre à cette pièce autobiographique. Le feu vert est tombé quelques heures plus tard. Le tournage s’est terminé vers minuit alors que Kent et les acteurs tentaient de respecter le programme chargé de la journée.

Ce n’était pas la première tempête que la production avait surmontée, littéralement et métaphoriquement. Un jour après le début du tournage le 19 septembre, la productrice principale, Gabrielle Tana, a découvert que leur plus gros financement avait échoué. “J’ai dû aller sur le plateau et leur dire que nous fermions”, a-t-elle déclaré.

Image Sur place en Irlande, la maison des Tyrones est basée sur la maison familiale en bord de mer d’Eugene O’Neill dans le Connecticut. Crédit… Patrick Redmond