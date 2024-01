Filmé depuis la vitre d’une voiture, le Golden Gate Bridge s’étend sur plusieurs chronologies dans “No Delays”

Les navetteurs de la Bay Area, blasés par la routine, peuvent se précipiter le long du Golden Gate Bridge, absorbés par les détails de la vie quotidienne. Mais les photographies saisissantes de Nico Van Dongen, dont Aucun retard Le spectacle est maintenant visible au San Francisco War Memorial Veterans Building jusqu’au 23 février, pourrait les convaincre – euh, nous – de ralentir et de profiter de notre monument local avec le regard neuf des touristes.

L’artiste néerlandais, un résident de la Bay Area depuis le début des années 1990, traverse le pont en voiture depuis 25 ans, s’émerveillant à chaque fois devant le « magnifique monument ». Il y a trois ans, il a saisi son appareil Canon « viser-and-shoot » et, saisissant le volant de sa main droite, a pris une séquence d’images à travers la vitre de sa voiture, à raison d’environ une prise par seconde. En examinant les photos plus tard sur son ordinateur, l’artiste, professeur à l’UCSF, s’est rendu compte que les multiples images pouvaient être transformées en « sculptures photographiques du temps » si elles étaient rendues semi-transparentes et soigneusement superposées, avec certaines caractéristiques alignées mais d’autres hors du registre. .

Extrait de « Pas de retard »

Les composites résultants capturent l’expérience dynamique du transit sur le pont d’une manière que des images individuelles parfaitement composées ne peuvent pas le faire. L’effet est saisissant, voire visionnaire, mais les moyens sont simples : une voiture, un appareil photo, un ordinateur – et une sensibilité aiguisée au fil de décennies de photographie.

Les amateurs d’art se souviendront que la représentation du temps et des changements dans la vie urbaine était le sujet des peintres cubistes et futuristes en Europe il y a un siècle. Les cubistes français ont analysé des sujets de natures mortes, découpant l’espace en plans cristallins et combinant plusieurs vues pour créer une nouvelle réalité de perceptions changeantes. Les futuristes italiens exaltaient la vitesse et la machine, réagissant au retard industriel et au culte de la tradition de leur pays en y insufflant de l’énergie et en exaltant la violence esthétique. Ici dans le Nouveau Monde, le Cubo-Futuriste 1919-1920 de Joseph Stella peinture du pont de Brooklyn a représenté cette structure comme composée de plans transparents, à la fois éphémères et monumentaux.

La photographie de pont de Van Dongen suit cette tradition de la peinture moderniste tout en employant la technologie et l’esthétique contemporaines. Pour l’artiste, chaque prise de vue sur un pont est une aventure de « récolte d’images », une collaboration imprévisible avec la circulation et la météo. Le faible trafic sur les ponts pendant la pandémie a été une bénédiction créative pour Van Dongen, un feu vert des pouvoirs artistiques pour procéder librement et sans délai : sans ralentissement, arrêt ou recadrage minutieux conformément à sa première formation photographique ; pour entrer avec audace dans de nouveaux territoires créatifs.

Imprimé « International Orange #9 » de Nico Van Dongen.

(Pour des raisons de sécurité, soucieux de la route, soyez assurés que l’artiste garde les yeux sur la route – « Je n’ai pas besoin de regarder dans le viseur » – et qu’il engage sa femme comme conductrice lorsqu’il utilise un reflex numérique encombrant au lieu de son appareil photo inférieur. -résolution Canon ou téléphone portable.)

Inclus dans Aucun retard se trouvent six grandes photos composites en couleur sur papier, montées sur les murs en marbre lambrissés de l’American Legion Veterans Gallery avec des aimants ; Aucun retard, une grande impression sur soie, accrochée dans une grande fenêtre orientée au sud ; et, à l’intérieur des vitrines normalement utilisées pour les souvenirs militaires, huit photos monochromes sans titre imprimées en noir et rouge sur fond orange international. Les photos à grande échelle représentent l’immense masse du pont, mais elles le dématérialisent également, avec leurs multiples couches semi-transparentes, et l’élèvent au rang de cathédrale métaphorique (pour les voitures et les automobilistes). Pour Van Dongen, ce sont des métaphores à double tranchant ou contradictoires, comme il le dit :

Les ponts symbolisent l’esprit humain de persévérance, d’innovation et le désir de connecter les gens…. La nature paradoxale des ponts est qu’ils connectent et isolent simultanément…. Ils peuvent symboliser les barrières qui séparent les gens et les efforts nécessaires pour surmonter ces barrières.

Pour la commissaire de l’exposition, Yolanda Faye, vétéran et militante communautaire, ainsi que récente diplômée en études muséales de l’UCSF, les photographies constituent une partie importante d’une discussion sur la santé mentale, en particulier celle des anciens combattants, en raison de l’histoire malheureuse de suicides du pont – maintenant au nombre d’environ 1 700, et, espérons-le, dissuadés par les barrières anti-suicide nouvellement érigées. Les images poétiques de Van Dongen, selon ses mots, créent « un récit qui entrelace la majesté du pont avec des histoires de connexion humaine, de perte et de résilience ».

Nicolas Van Dongen

La Fondation Heart and Armour et la Cesar E. Chavez American Legion Post 505 sont les sponsors de l’émission, et Faye recherche des partenariats supplémentaires pour sensibiliser au problème de santé mentale à travers son symbole International Orange récupéré, « une sentinelle silencieuse sous un ciel changeant », » pour citer son poème « No Delays ». Vous pouvez vous impliquer ici.

AUCUN RETARD se déroule jusqu’au 23 février dans la salle 102 du War Memorial Veteran’s Building, SF. Plus d’infos ici.