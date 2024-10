Filmception : Que se passe-t-il lorsque vous numérisez un film avec un film ?

Alors que la photographie analogique connaît un regain d’intérêt, une nouvelle génération de photographes aime filmer des pellicules et mener des expériences amusantes, notamment en répondant à la question : que se passe-t-il si vous numérisez un film à l’aide d’un film ?

Créateur YouTube Max Adamsqui a réalisé des vidéos amusantes sur le thème de la photographie analogique avant d’inclure essayer des films super bon marché sur AliExpress, tester l’appareil photo étanche bon marché de Temuet essayer de réaliser la photographie argentique la plus granuleuse possiblevoulait voir ce qui se passerait s’il utilisait un appareil photo argentique pour numériser ses négatifs au lieu d’un appareil photo numérique classique.

« L’autre jour, je numérisais un film avec mon appareil photo et je me suis dit : « Et si je numérisais ce film sur un autre film ? » », demande Adams. « Y aurait-il des changements de couleurs fous ? Ce négatif deviendrait-il alors positif ? Y aurait-il du grain fou ?

En essayant de répondre à ces questions, Adams est tombé sur une technique de flux de travail analogique classique qui est généralement tombée en disgrâce à l’ère numérique : la duplication de film. Comme Café analogique expliqueà l’ère pré-numérique, où tous les films étaient tournés et projetés sur pellicule, il était nécessaire de placer le film sur davantage de pellicules pour la distribution. Après tout, si les films étaient projetés simultanément dans le monde entier, il faudrait qu’il y ait de nombreuses copies du film.

Grâce à ses tentatives humoristiques pour voir ce qui se passerait s’il numérisait film après film, Adams a créé par inadvertance un internégatif, un cheval de bataille de longue date de l’industrie cinématographique. Bien entendu, avant l’imagerie numérique, la création de copies et de numérisations de films nécessitait l’utilisation d’appareils photo argentiques.

Dans le cas du cinéma, il existe des films spécialisés pour créer des internégatifs, comme ceux-ci sont fabriqués par Kodakmais dans le cas d’Adams, il s’en tient aux films ordinaires, notamment Ektar 100 et Portra 400. Et contrairement à la duplication de film normale, qui peut comprendre trois ou quatre copies (hautement spécialisées et contrôlées), Adams va beaucoup plus loin.

Quant aux questions initiales, notamment celle de savoir si deux négatifs font un positif ou si la numérisation d’un film avec un film crée des « décalages de couleurs fous », les réponses varient, mais généralement « Oui » répond à la question. Les résultats semblent pour le moins intéressants.

« Alors, pouvez-vous numériser film sur film ? Ouais », conclut Adams. « Est-ce un moyen viable de numériser vos photos ? Putain non.

Crédits images : Image sélectionnée par Max Adams