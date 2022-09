Film slasher autochtone tourné au Canada

Le plus grand territoire du Canada est la toile de fond d’un film extraterrestre axé sur les Autochtones.

Le film intitulé “Slash/Back” met en vedette Tasiana Shirley, Alexis Vincent-Wolfe, Nalajoss Ellsworth et Chelsea Prusky, quatre adolescents inuk qui découvrent une invasion extraterrestre dans leur ville natale de Pangnirtung, au Nunavut.

Pangnirtung est située sur l’île de Baffin et est une communauté éloignée accessible par avion.

Le film a été tourné dans le hameau et suit les jeunes femmes pendant ce qu’elles pensent au départ être un été typique dans l’Arctique. Au lieu de cela, les adolescents tombent sur un extraterrestre et prennent sur eux de sauver la ville endormie.

Alors que les jeunes femmes traquent de plus en plus d’extraterrestres, c’est à elles de les arrêter, en utilisant des armes de fortune et leur connaissance de la chasse.

Le réalisateur Nylan Innuksuk est le fondateur de Mixtape VR et est surtout connu pour être le co-créateur de “Snowguard” de Marvel Comics, qui suit l’histoire d’une adolescente Inuk qui découvre qu’elle a des pouvoirs.

Slash/Back a été créé le 14 mars à SXSW, une conférence texane sur le cinéma, la télévision et la musique axée sur l’art interactif.