Film préquel de “The Hunger Games” : ce que vous devez savoir

La franchise de films Hunger Games s’agrandit avec un film préquel intitulé The Ballad of Songbirds and Snakes, basé sur un livre du même nom de 2020 de Suzanne Collins. Alors que le film Lionsgate est encore loin, une vague d’annonces de casting en mai et juin ainsi qu’un teaser saisissant recouvert de glace ont alimenté l’excitation pour que les jeux commencent.

Le 15 août, Le Hollywood Reporter a annoncé la nouvelle cette actrice primée Viola Davis apparaîtra aux côtés des stars précédemment annoncées Peter Dinklage, Rachel Zegler, Tom Blyth, Josh Andrés Rivera et Hunter Schafer.

L’adaptation cinématographique devrait sortir en salles en novembre 2023, environ huit ans après Mockingjay Partie 2, et suit un jeune Coriolanus Snow (Blyth) qui encadre l’hommage du district 12 à Lucy Gray Baird (Zegler). Un rafraîchissement: nous connaissons Snow des films précédents en tant que président impitoyable décrit par Donald Sutherland. Les films originaux ont rapporté plus de 3 milliards de dollars dans le monde, selon Lionsgate. Voici plus sur le casting, l’intrigue et quand nous ferons notre retour officiel à Panem.

De quoi parle La Ballade des Oiseaux Chanteurs et des Serpents ?

Le roman de Collins, The Ballad of Songbirds and Snakes, se déroule 64 ans avant les événements de la trilogie initiale. Selon Porte des Lions, le film se concentrera en partie sur la préparation des 10e Hunger Games. (Pour référence, Katniss s’est porté volontaire pour rendre hommage au 74e.) Teenage Snow, pas encore le dirigeant dictatorial qu’il deviendrait, sent une opportunité à Baird, l’hommage qu’il a rendu à son mentor.

Voici le synopsis complet de Lionsgate: “Des années avant de devenir le président tyrannique de Panem, Coriolanus Snow, 18 ans, est le dernier espoir de sa lignée en déclin, une famille autrefois fière qui est tombée en disgrâce dans un Capitole d’après-guerre Alors que les 10e Hunger Games annuels approchent à grands pas, le jeune Snow est alarmé lorsqu’il est nommé mentor de Lucy Gray Baird, l’hommage féminin du district 12 appauvri. , Snow pense qu’il pourrait peut-être renverser la vapeur en leur faveur.”

Il continue: “En unissant leurs instincts de mise en scène et leur nouveau sens politique, la course contre la montre de Snow et Lucy Gray pour survivre révélera finalement qui est un oiseau chanteur et qui est un serpent.”

Le cinquième film de la franchise Hunger Games sera réalisé par Francis Lawrence, réalisateur de Catching Fire et des deux films Mockingjay. Michael Lesslie (scénariste pour Macbeth en 2015 et Assassin’s Creed en 2016) a écrit le dernière version du scénario, travaillant sur un brouillon de Collins et du scénariste de Catching Fire Michael Arndt.

Le premier teaser pour Songbirds and Snakes

Je dois le remettre aux personnes derrière ce clip – il ne révèle pas une once du film réel, mais il m’a quand même ramené dans le monde de The Hunger Games. Nous voyons ce qui ressemble à une version animée de la conception de la couverture du livre. Un oiseau chanteur et un serpent sont couverts de givre, mais la glace se brise, révélant une couche d’or en dessous. “Vous êtes invité à revenir aux jeux”, indique le texte à l’écran. “En 2023, le monde découvrira qui est un oiseau chanteur et qui est un serpent.”

Qui est dans le casting ?

Le film préquel de Hunger Games met en vedette Tom Blyth dans le rôle du jeune Snow et Rachel Zegler dans le rôle de Baird. Blyth joue le rôle principal dans la série Western Billy the Kid d’Epix en 2022 et est apparu dans un épisode de la série HBO The Gilded Age. Zegler est connue pour son rôle principal dans l’adaptation 2021 de West Side Story de Steven Spielberg. Elle jouera également Blanche-Neige dans La version live-action de Disney le classique animé et sera dans la suite de Shazam Fury of the Gods.

Actrice primée aux Oscars Viola Davis jouera Volumnia Gaul, le vilain meneur de jeu en chef des 10e Hunger Games. “Le Dr Gaul est aussi cruelle que créative et aussi redoutable que redoutable”, le réalisateur Francis Lawrence a déclaré. La star de Game of Thrones, lauréate d’un Emmy, Peter Dinklage incarnera la doyenne de l’Académie, Casca Highbottom. D’après Laurentle doyen est “le visage austère et vindicatif des jeux”.

Ils seront rejoints par Josh Andrés Rivera, une autre star de West Side Story, qui joue Sejanus Plinth, ami proche de Snow et mentor hommage, et Hunter Schafer, connue pour son rôle dans l’émission HBO Euphoria. Schafer joue le cousin de Snow, Tigris. Jason Schwartzman, qui est apparu dans plusieurs films de Wes Anderson, jouera Lucretius “Lucky” Flickerman, un ancêtre de Cesar-Flickerman et hôte des 10e Hunger Games.

Quand sera-t-il présenté en première ?



Le film arrive le 17 novembre 2023. Cela signifie que vous avez le temps de vous procurer un exemplaire du livre si vous êtes intéressé – ou vous pouvez sauter la formation et vous diriger directement vers les 10e jeux. Puissent les chances être toujours en votre faveur.