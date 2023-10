Film mystère d’horreur et de voyage dans le temps sur Prime

Totalement tueurun nouveau film de Blumhouse qui arrive sur Prime Video aujourd’huimélange trois de mes genres préférés : le voyage dans le temps, l’horreur et roman policier. Il s’agit d’un adolescent qui voyage dans le temps pour arrêter un tueur masqué, en faisant équipe avec sa mère adolescente dans le processus, et c’est tout aussi agréable que cela puisse paraître.

Kiernan Shipka incarne Jamie, une adolescente moderne qui se débarrasse de sa mère boiteuse Pam (Julie Bowen) tout en empruntant ses vêtements vintage. Pam a eu une enfance traumatisante car, près de 40 ans plus tôt, trois de ses meilleurs amis ont été tués par quelqu’un qui est devenu connu sous le nom de Sweet 16 Killer. Eh bien, il revient – et à travers un ensemble de circonstances légèrement forcées (mais nous l’autoriserons), Jamie se retrouve en 1987 avec une chance d’arrêter le tueur lorsqu’il est apparu pour la première fois. Pour ce faire, Jamie doit retrouver la version adolescente de sa mère, interprétée par Olivia Holt. Mais Pam de 1987 n’est pas comme Pam de 2023, et Jamie est rapidement obligée de s’écarter des règles du voyage dans le temps auxquelles elle est habituée.

À ce stade, vous pensez probablement à ce que nous regardions : « Oh, alors c’est Retour vers le futur se rencontre Crier,» ce qui, oui, c’est le cas. Mais Totalement tueur en est également pleinement conscient et y adhère pleinement. Une fois que Jamie revient dans le passé, l’une des premières choses qu’elle fait est d’utiliser Retour vers le futur pour expliquer aux autres personnages ce qui se passe, et instantanément le film monte d’un cran. C’est un film qui n’est soumis aux règles d’aucun autre film de voyage dans le temps. Peu importe que, dans d’autres films, les personnages choisissent de ne pas reconnaître le voyage dans le temps car cela pourrait détruire l’univers. Ici, le film est si ouvert qu’il nous surprend constamment avec de nouveaux rebondissements familiers, mais suffisamment différents pour nous intéresser. Nous ne gâcherons rien de spécifique, mais il se passe des choses vraiment intelligentes.

Le tueur du Sweet 16. Ou est-ce des tueurs ? Image: Vidéo principale

Le film fait également directement référence Crier, même si ce n’est pas un film que les personnages de 1987 ont encore vu. Pourtant, alors que Jamie, Pam et les autres réalisent lentement qu’ils sont en train d’être tués, les tropes du voyage dans le temps s’entrelacent avec l’aspect polar. Nous commençons à remarquer comment les gens réagissent aux choses, qui est absent dans certaines scènes, etc. Cette idée d’un mystère de tueur masqué et de tous ses aspects d’horreur ultérieurs est beaucoup plus rappelée et prévisible que les voyages dans le temps, mais ajoute néanmoins une couche d’intérêt très bienvenue à un film qui tournait déjà à plein régime.

Shipka a une présence imposante et confiante dans le film, ce qui est crucial car elle doit être à la fois plutôt cool en 2023 tout en ne l’étant pas en 1987. Ce charisme intemporel permet à Jamie d’accepter tout embarras et de se faire aimer à la fois du public et les personnages. Au-delà d’elle, personne dans le casting de soutien ne se démarque vraiment, malheureusement, mais les acteurs de 1987 semblent s’amuser beaucoup à jouer les stéréotypes typiques du sportif/pom-pom girl/nerd.

Finalement, une fois que vous acceptez que l’histoire du tueur n’est en réalité qu’une excuse pour l’élément voyage dans le temps afin de remettre en question nos attentes, Totalement tueur c’est exactement ça. Au moment où on arrive au troisième acte, c’est beaucoup plus émouvant et dramatique qu’on pourrait s’y attendre, et bien plus surprenant qu’on ne l’imagine. Dans l’ensemble, cela fonctionnera probablement mieux pour les fans de ces genres spécifiques, et il ne s’élève ou ne se distingue jamais vraiment comme les films qui l’ont inspiré, mais en tant que film en streaming autonome, il est bien meilleur que la norme. Un film d’horreur d’entrée de gamme très intelligent et agréable avec certains des voyages dans le temps les plus amusants de mémoire récente.

Réalisé par Nahnatchka Khan, d’après un scénario de David Matalon, Sasha Perl-Raver et Jen D’Angelo, Totalement tueur est désormais diffusé sur Prime Video.

