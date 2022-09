Film Mahesh Babu-SS Rajamouli : CETTE star du MCU fera une longue apparition dans le film ? [Read Deets]

Mahesh Babou a actuellement deux films alignés. Il est occupé par le tournage de SSMB28 qui est réalisé par Trivikram Srinivas, et après cela, il fera équipe avec SS Rajamouli pour un film pan-indien. Il y a eu plusieurs reportages sur le film de Mahesh Babu et Rajamouli. Apparemment, Alia Bhatt a été engagée pour le film en tant que rôle principal féminin et ce sera son premier projet après la grossesse. Cependant, il n’y a aucune annonce officielle à ce sujet. En attendant, voici un autre reportage sur le film qui va sûrement exciter les cinéphiles.

Le film de Mahesh Babu et SS Rajamouli fait les gros titres de l’actualité du divertissement depuis quelques mois. Maintenant, selon un rapport publié dans Mirchi 9, la star hollywoodienne et Thor de Marvel Cinematic Universe, Chris Hemsworth, a été invité à faire une longue apparition dans le film de Mahesh et Rajamouli.

Eh bien, il n’y a aucune confirmation sur le casting de Chris, mais si le rapport s’avère vrai, il sera sûrement intéressant de voir la star hollywoodienne dans un film SS Rajamouli. Certains rapports suggèrent également que non seulement Chris Hemsworth, mais d’autres acteurs hollywoodiens pourraient également être encordés pour le film.

Pendant ce temps, il y a quelques jours, il a été rapporté que SS Rajamouli avait signé avec l’agence américaine de gestion des talents, CAA, et il y avait des spéculations quant à savoir s’il ferait bientôt ses débuts à Hollywood. Mais, il semblerait qu’il ait signé avec CAA pour collaborer avec des artistes hollywoodiens.

Dans RRR, SS Rajamouli avait fait appel à Olivia Morris, une actrice britannique, pour jouer l’un des rôles principaux, et maintenant, il semble que dans son prochain, nous aurons l’occasion de voir des acteurs hollywoodiens.

Le film de Rajamouli avec Mahesh Babu sera un film pan-indien tout comme la franchise Baahubali et RRR. Les cinéphiles sont déjà super excités à ce sujet.