Film Killer Pool de Jason Blum et James Wan

Oh non, ça ne peut pas être bon. Image: Universel

Mélangeurs, tondeuses à gazon, couteaux de cuisine. Ce sont des articles ménagers courants que vous attendez-vous à voir figurer dans un film d’horreur. Vous ne vous attendez pas à voir des choses sereines. On ne s’attend pas à voir des choses connues pour leur beauté. Vous ne vous attendez pas à voir un piscine tueuse.

Clip exclusif totalement tueur

Mais un pool de tueurs est exactement ce qui est au centre de Baignade nocturneun nouveau film d’horreur des producteurs Jason Blum et James Wan. Écrit et réalisé par Bryce McGuire, d’après son propre court métrage avec Rod Blackhurst, Baignade nocturne suit une famille (y compris Le faucon et le soldat de l’hiverWyatt Russell et Banshees d’Inisherin star Kerry Condon) qui achètent une nouvelle maison avec piscine. A partir de là, cette première bande-annonce vous expliquera.

Baignade nocturne | bande annonce officielle

Honnêtement, même si l’idée d’un pool de tueurs semble un peu idiote lorsqu’on l’exprime ainsi, c’est aussi une variante très simple, compréhensible et pertinente du genre de la maison hantée. Pense Poltergeist, Amityville Horreur—nous sommes très habitués à voir des maisons hantées. Pourquoi pas cet énorme trou dans le jardin rempli d’eau qui vous tuera si vous y restez trop longtemps ? Cela a beaucoup de sens.

N’ayant pas vu le court métrage, je ne sais pas s’il y a une révélation sur ce qui hante spécifiquement la piscine, mais j’espère que c’est aussi quelque chose d’unique. Peut-être que la piscine elle-même est mauvaise pour une raison quelconque. Peut-être que le vide était possédé. J’espère juste que ce n’est pas ce à quoi vous vous attendez et c’est un truc de Jason Voorhees : sCertaines personnes sont mortes dans la piscine dans des conditions terribles et maintenant leur esprit y vit, tuant des gens. Cela prendrait une idée amusante et unique et y saupoudrerait un peu trop de clichés. Ce qui, bien sûr, suppose que cette piscine ait déjà tué des gens. Si c’est le cas, la famille a un procès devant l’agent immobilier. Si la famille est la première à être tuée, c’est une autre histoire.

Nous le saurons dans quelques mois Baignade nocturne donne le coup d’envoi de la saison cinématographique 2024 le 5 janvier.

