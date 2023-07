Film indien le plus rémunérateur au Pakistan, a gagné Rs 38 crore, pas de Salman, Shah Rukh, Aamir, Prabhas, Big B, Akshay

Selon les rapports, Sanju était devenu le film le plus rentable au Pakistan puisqu’il avait rapporté 37,60 crores de roupies au box-office pakistanais.

Vous avez dû entendre plusieurs fois que de nombreux films de Bollywood sont interdits au Pakistan, mais il existe de nombreux films indiens qui ont fait de très bonnes affaires au box-office pakistanais. Vous seriez surpris de savoir que le film le plus rentable au box-office pakistanais n’était pas celui d’Aamir Khan, Salman Khan, Shah Rukh Khan, Akshay Kumar, Prabhas ou Allu Arjun. Le film indien qui a rapporté le plus d’argent au box-office pakistanais est Sanju, dans lequel Ranbir Kapoor a joué le vrai rôle. Ranbir Kapoor a joué le personnage de Sanjay Dutt dans le biopic de la superstar de Bollywood, Sanju, sorti en 2018. Le film réalisé par Rajkumar Hirani a également fait de bonnes affaires en Inde. Sanju a surpris tout le monde en collectant Rs 34,75 crore le premier jour au box-office.

Selon les rapports, Sanju était devenu le film le plus rentable du Pakistan. Ce film a rapporté Rs 37,60 crore au box-office pakistanais. Outre Ranbir Kapoor, Vicky Kaushal et Paresh Rawal ont également été vus dans des rôles importants dans ce film. Vicky Kaushal a joué un rôle important dans le film et a été saluée par les téléspectateurs.

Sanju du réalisateur Rajkumar Hirani a été réalisé avec un budget d’environ Rs 100 crore et le film a établi de nombreux records au box-office. Selon Sacnilk, le film « Sanju » de Ranbir Kapoor a collecté Rs 342,57 crore en Inde. La collection mondiale du film était d’un énorme Rs 588,50 crore.

Outre Sanju, de nombreux autres films de Bollywood ont fait le buzz au Pakistan. Parmi eux, Dhoom 3 a fait sensation au Pakistan en collectant Rs 25 crores, Bajrangi Bhaijaan Rs 23 crores, PK 22 crores et Dilwale 20 crores.