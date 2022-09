Film Full HD de Brahmastra divulgué en ligne : le film Ranbir Kapoor-Alia Bhatt est disponible gratuitement sur Tamilrockerz, Filmyzilla et d’autres sites torrent

Brahmastra a fuité en ligne le jour de sa grande sortie. Ranbir Kapoor et Alia Bhat film réalisé par Ayan Mukerji a eu énormément de buzz, à la fois bons et mauvais. Cependant, cela n’a pas mis un frein à ses réservations à l’avance. Le film devrait s’ouvrir en grand nombre, enregistrant l’une des plus grandes ouvertures de Bollywood ces derniers temps. Mais le fait que Brahmastra film complet en version HD dans une fuite en ligne pour une visualisation et un téléchargement gratuits peut certainement affecter sa course réussie au box-office dans les prochains jours.

Critique du film Brahmasra

Les critiques de films Brahmastra ont été mitigées, mais la plupart ont été positives. Les fans, le public et les critiques l’appelant tous une grande tentative en ce qui concerne les films de super-héros ainsi que les effets visuels. Bien que certains puissent trouver de petits problèmes avec le film, mais la plupart des gens éprouvent un sentiment de fierté dans le grandiose et à quel point le film s’est déroulé. En fait, certains l’appellent aussi visuellement spectaculaire, sinon meilleur, que le Baahubali et le RRR du SS Rajamouli. Cependant, la fuite en ligne du film peut avoir un impact sur la collection au box-office car il peut y avoir des gens qui sont en proie à le regarder en ligne sur des sites comme Tamilrockers, Movierulz, Filmyzilla, Telegram et d’autres sites torrent.

Brahmastra divulgué en ligne

Fait intéressant, Star India avait fait appel devant la Haute Cour de Delhi concernant la nuisance créée par les sites de piratage en ligne et le tribunal avait bloqué 18 de ces sites voyous. Mais Latestly a signalé que le Brahmastra est toujours divulgué en ligne sur divers sites torrent. Ce n’est pas la première fois qu’une grosse version est la proie du piratage. Tout récemment, des biggies comme Cobra, Liger, Laal Singh Chaddha, Cuttputlli et bien d’autres ont également été divulgués en ligne quelques heures après leur sortie.

Sortie de Brahmastra OTT

Nous exhortons nos lecteurs à ne pas regarder la version en ligne divulguée de Brahmastra et à ne la regarder que dans les salles. Le piratage en ligne est une infraction en vertu de la loi sur le droit d’auteur de 1957 et il touche également le secteur du cinéma. Regardez les films uniquement dans les salles ou sur les plateformes OTT autorisées au moment de la sortie numérique. En ce qui concerne la sortie de Brahmastra OTT, restez à l’écoute de BollywoodLife pour des détails exclusifs. Nous avons des informations intéressantes à venir aujourd’hui sur la plate-forme et la date de sortie OTT du film de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt. Attrapez toutes les dernières Nouvelles du divertissement sur BollywoodLife et restez au courant de tout ce qui se passe avec vos stars, films et émissions de télévision préférés de Bollywood et de la télévision.