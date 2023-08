Film ‘Foe’ : date de sortie, première bande-annonce et plus à savoir sur le nouveau film de Saoirse Ronan

Saoirse Ronan et Paul Mescal dans un film ensemble ? Oui s’il vous plait. La première bande-annonce de « Foe » est sortie et le film est officiellement devenu l’un des films les plus attendus de 2023.