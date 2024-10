Film d’horreur surnaturel d’Ariana DeBose

PARCELLE: Suit une chef ambitieuse alors qu’elle ouvre un restaurant dans un domaine isolé où elle lutte contre le chaos de la cuisine, brise les doutes d’elle-même… et une présence obsédante qui menace de la saboter à chaque instant.

REVOIR: Le secteur de la restauration est un meurtre. Si Le menu et L’ours ne nous a pas donné suffisamment d’informations sur le stress, l’anxiété et la pure guerre psychologique liée au métier de chef, Gordon Ramsey et chaque concours de réalité culinaire auraient dû montrer clairement que les artisans qui créent la haute cuisine sont émotionnellement brisés par le travail qu’ils aiment. La dernière offre de Blumhouse, Maison du butinamène le travail de création d’un restaurant à un nouveau niveau avec une histoire de cuisine surnaturelle qui pourrait vous faire repenser toute réservation à venir dans un établissement gastronomique. Dirigé par Ariana DeBose, Maison du butin présente un fil d’horreur conventionnel à travers une lentille nettement épicurienne.

Ariana DeBose incarne Chef, l’élève vedette anonyme du chef emblématique Marcello (Marton Csokas). Lorsque l’investisseur Andres (Arian Moayed) permet au chef d’ouvrir son propre restaurant, elle démissionne et déménage dans une campagne reculée pour le nouveau lieu. Vivant dans le vaste manoir qui servira également de restaurant, le chef développe un concept impliquant des ingrédients de son propre jardin. L’idée fait rapidement long feu lorsque tout ce qui est apporté dans la maison pourrit, ce qui incite le chef à essayer de trouver un menu alternatif. Elle découvre un jardin fermé près de la maison avec des herbes, des légumes et des fruits uniques qui ne ressemblent à aucune saveur qu’elle a goûtée. Le chef, aux côtés de la nouvelle sous-chef Lucia (Barbie Ferreira), expérimente de nouvelles recettes étonnamment uniques. Mais parallèlement à cette expérience gustative, le chef commence à avoir des hallucinations à propos de l’ancien propriétaire de la maison, une supposée sorcière.

Au fil du film, Chef se présente comme une leader capable et forte, à la hauteur de la tâche de diriger sa propre cuisine. Mais alors qu’elle fait face à des obstacles comme de la nourriture pourrie et un manque de personnel, son inexpérience en tant que chef cuisinier devient évidente pour Andres. Mais la chef se dirige vers la grande ouverture du nouveau restaurant grâce à la puissance de ses recettes uniques, même si elle commence à avoir des hallucinations. Au début, Chef voit des insectes ramper dans et hors de sa nourriture avant de voir des spectres de vieilles femmes décharnées et émaciées. Petit à petit, elle découvre la vieille femme qui vivait dans la maison et comment elle dirigeait un clan dans les bois. Elle découvre également le chef qu’elle a remplacé et ce qu’il a vécu dans la maison désormais apparemment hantée. Chef noue un lien ténu avec Lucia, mais alors qu’ils se rapprochent du jour de l’ouverture, la confiance de chacun en Chef est ébranlée par son comportement de plus en plus erratique et hostile.

En tant que film d’horreur, Maison du butin ça ne fait pas très peur. Les moments de peur du saut sont télégraphiés à un kilomètre et demi, et le reste est conçu comme des moments dégoûtants impliquant soit des insectes générés par ordinateur rampant, des aperçus fugaces de nourriture pourrie ou des blessures sanglantes mineures. Ce qui fonctionne bien plus, c’est le côté psychologique de l’histoire, en regardant comment la chef doit faire face aux obstacles surnaturels, mais encore plus en voyant comment elle fait face à un manque de confiance en elle en tant que leader, chef et femme dans un métier. capacité. Ariana DeBose a joué des personnages forts au cours de sa carrière, mais elle confère au chef une confiance qui est aléatoire. Maison du butin. Sa réticence à avoir peur semble idiote lorsqu’elle appelle BS sur les esprits qui hantent son restaurant. DeBose est doué pour incarner une femme au bord de la dépression nerveuse, mais le film n’en profite pas autant qu’il le devrait ou le pourrait.

La styliste culinaire Zoe Hegedus (Midsommar, Pauvres Choses, Dune : Partie 1 et Partie 2) a joué un rôle clé dans la création des plats réalistes et distinctifs vus dans le film, faisant écho à l’horreur et à la beauté de la cuisine mise en valeur dans des projets comme Hannibal et le thriller Le menu. Maison du butin est le deuxième long métrage de Bridget Savage Cole et Danielle Krudy qui ont collaboré pour la dernière fois sur Faire exploser l’homme qu’ils ont co-écrit et co-réalisé. Alors que ce film était plutôt un mystère avec un groupe indépendant, House of Spoils est fermement dans la timonerie des innombrables films d’horreur produits par Blumhouse qui l’ont précédé. Jason Blum a fait fortune dans la création de films d’horreur et a acquis des projets indépendants uniques. Toujours, Maison du butin Cela ressemble à un projet à moitié réalisé qui aurait pu être bien meilleur s’il avait choisi de se concentrer sur les éléments surnaturels ou dramatiques plutôt que sur une combinaison des deux.

En plus de mettre en valeur le talent d’Ariana DeBose dans un rôle principal, Maison du butin est une opportunité gâchée de plusieurs manières. Les réalisateurs Cole et Krudy plaident pour élargir leur CV avec des projets plus larges avec des budgets plus importants tout en explorant davantage d’opportunités dans le genre de l’horreur. Toujours, Maison du butin est une tentative sans enthousiasme de raconter une histoire d’horreur psychologique en forçant des éléments surnaturels. Il n’y a rien de si effrayant dans ce film que nous n’avons pas vu d’innombrables fois auparavant, ce qui rend tout moment où nous sommes censés nous sentir effrayants moins effrayant en raison de sa familiarité. Maison du butin gaspille une prémisse solide en ne respectant pas l’atterrissage, mais il bénéficie toujours du fait d’avoir un leader talentueux qui nous guide à travers cette histoire d’horreur.

Maison du butin premières Le 3 octobre le Vidéo principale.