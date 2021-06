Un film d’horreur à venir basé sur l’insulte « Karen » utilisée contre les femmes blanches a reçu de vives critiques cette semaine après la sortie d’une nouvelle bande-annonce.

« Karen », réalisé par Coke Daniels, met en vedette Taryn Manning dans le rôle de « Karen » titulaire qui terrorise une famille afro-américaine – interprétée par Cory Hardrict et Jasmine Burke – qui emménage dans le quartier.

La bande-annonce, qui a été publiée la semaine dernière mais a gagné du terrain mardi, montre que ‘Karen’ a installé une sécurité supplémentaire dans sa maison après que la famille noire a emménagé de l’autre côté de la rue, tout en se plaignant d’avoir laissé sa poubelle sur le trottoir. Au cours d’une autre scène de la bande-annonce, Karen remarque maladroitement que la femme noire est « travailler dans la cuisine » et dans une autre scène, Karen semble appeler le 911 sur un groupe d’adolescents noirs qui sont ensuite harcelés par la police.

« Elle n’aime pas les Noirs » dit une jeune fille à propos de Karen plus tard dans la bande-annonce, avant qu’un autre personnage ne trouve un distributeur de savon du drapeau confédéré dans la maison du méchant.

La bande-annonce se termine par Karen disant : « De mauvaises choses arrivent aux gens qui ne se conforment pas » – une référence peu subtile aux personnes qui soutiennent que les Noirs abattus par la police auraient dû se conformer aux ordres de l’officier.

Bien que le film semble s’adresser à un public libéral et afro-américain, de nombreux utilisateurs de médias sociaux ont protesté contre la bande-annonce en ligne et ont accusé le film d’exploiter « traumatisme noir ».

Ils ont fait un film sur ce que les Noirs qui vivent à côté des racistes doivent en fait endurer tous les jours… Ils adorent profiter du traumatisme noir, au moins le jeu était bon – bombasse noire hostile (@chantessicaaa) 22 juin 2021

La majeure partie des critiques a comparé le film au travail de Jordan Peele, qui a réalisé en 2017 « Get Out » – un film d’horreur sur une famille blanche tueuse ciblant les Noirs, qui a engendré une vague de films de copie dans le genre qui a également tenté de s’attaquer le thème du racisme.

l’économie post-jordan peele « sortez » a hollywood (et par conséquent le reste d’entre nous) enchaîné… je crains 😞 https://t.co/8960v8ZXmZ — lisez ‘jouer dans le noir’ par toni morrison ! (@queersocialisme) 22 juin 2021

Beaucoup de ces réalisateurs veulent capturer l’essence d’un thriller de Jordan Peele sans la nuance qui a fait fonctionner ses films pour tirer profit de films qui ressemblent aux parodies de Dear White People https://t.co/PTRG8LOths — . 😌 ✌🏾 ✨ (@SiahJayAndre) 22 juin 2021

« Tout le monde a fait sa meilleure impression de Jordan Peele et je déteste ça », plaint une femme, qui a soutenu que « La magie de Get Out était que ce n’était pas si sur le nez comme ça. »

Cher Hollywood, écoutez-moi : ARRÊTEZ d’essayer de dupliquer le travail de Jordan Peele. C’est pas possible lol. – Chris Williamson (@CWilliamson44) 22 juin 2021

Une autre femme commenté que bien que « Sortez » « était intéressant pour le moment », nous « vraiment pas besoin de« les Noirs terrorisés par des Blancs racistes » pour devenir un sous-genre d’horreur… »

D’autres ont exprimé leur choc que le film ne soit pas une parodie et même Chance the Rapper a pesé sur la bande-annonce, en plaisantant répondre, « Eh bien, il est temps qu’ils fassent un film sur le racisme. »

L’utilisation de l’insulte raciale ‘Karen’ a explosé en 2020 à la suite d’une série d’incidents très médiatisés impliquant des femmes blanches appelant la police sur des Noirs lors de différends. Dans l’un des plus gros incidents, une femme promenant son chien dans Central Park à New York a eu son visage et son nom placardés dans les nouvelles après avoir appelé la police sur un ornithologue noir après qu’il lui ait dit de mettre son chien en laisse.

« Karen » est utilisé comme une insulte car il est considéré comme le nom le plus typique pour une femme blanche d’âge moyen, similaire à d’autres insultes raciales impliquant des noms stéréotypés, tels que « Shaniqua » pour les femmes noires, « Dago » pour les Italiens, et ‘Mick’ pour les Irlandais.

Le film ‘Karen’ n’a pas encore de date de sortie.





