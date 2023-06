Film de rouille: le superviseur des armes sur le film d’Alec Baldwin accusé de falsification de preuves

Le superviseur des armes accusé d’homicide involontaire pour la mort par balle d’un directeur de la photographie sur le tournage du film d’Alec Baldwin Rust a été accusé de falsification de preuves pour avoir prétendument passé de la drogue à quelqu’un d’autre le jour du tournage.

Hannah Gutierrez-Reed « a transféré des stupéfiants à une autre personne dans l’intention d’empêcher son arrestation, sa poursuite ou sa condamnation », ont déclaré les procureurs spéciaux nommés dans l’affaire dans un dossier judiciaire du comté de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Ils n’ont donné aucun autre détail.

L’avocat de Gutierrez-Reed, Jason Bowles, a qualifié cette décision de « représailles et de vengeance ».

« Il est choquant qu’après 20 mois d’enquête, le procureur spécial lance une toute nouvelle accusation contre Mme Gutierrez Reed, sans préavis ni déclaration de témoin, rapport de laboratoire ou preuve à l’appui », a déclaré Bowles dans un communiqué.

Gutierrez-Reed est le seul accusé restant dans l’affaire après que les procureurs ont abandonné en avril une accusation d’homicide involontaire contre Baldwin, qui pointait une arme sur la directrice de la photographie Halyna Hutchins lors d’une répétition lorsqu’elle s’est déclenchée, la tuant et blessant le réalisateur Joel Souza en 2021. Les procureurs peuvent encore porter des accusations contre Baldwin.

La nouvelle accusation intervient une semaine après que les procureurs ont allégué dans un dossier judiciaire que Gutierrez-Reed buvait et fumait de la marijuana le soir pendant le tournage de Rust et avait probablement la gueule de bois le jour où une balle réelle a été placée dans l’arme utilisée par Baldwin.

Bowles a qualifié cette allégation de « diffamation » de la part des procureurs avec un dossier faible que la défense a demandé à un juge de rejeter.

Dans son propre dossier jeudi, Bowles a révélé qu’il avait été accidentellement inclus dans un e-mail envoyé au procureur de district Mary Carmack-Altwies par son enquêteur principal dans l’affaire, qui a critiqué la réponse des forces de l’ordre à la fusillade.

« La conduite du bureau du shérif du comté de Santa Fe pendant et après leur enquête initiale est répréhensible et non professionnelle à un degré pour lequel je n’ai toujours pas de mots », a écrit Robert Schilling dans l’e-mail, dans lequel il a déclaré qu’il démissionnerait des procureurs si spéciaux. pourraient utiliser leur propre enquêteur.

« Pas moi ou 200 enquêteurs plus compétents que moi ne pouvons / ne pourrions nettoyer le désordre livré à votre bureau. »

Bowles a déclaré dans son dossier que l’e-mail démontrait la faiblesse de l’affaire contre son client. Il a dit que cela suggérait que l’accusation avait caché des preuves à la défense.

Les courriels sollicitant des commentaires du bureau du shérif et des procureurs spéciaux n’ont pas été immédiatement renvoyés lorsqu’ils ont été sollicités par l’Associated Press.