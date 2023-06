Film de Peter Crouch : détails sur où regarder aux États-Unis

Amazon Prime Video est sur le point de sortir That Peter Crouch Film, un nouveau documentaire mettant en lumière la carrière de l’ancien attaquant anglais, partageant des informations sur ses moments décisifs, ses luttes et ses succès.

Le film documentaire UK Original sera disponible pour les fans à partir du 22 juinnd2023. Des moqueries des fans lors de ses débuts professionnels à la rencontre de sa femme Abbey, le documentaire promet de partager des moments inédits de l’une des stars les plus uniques et les plus aimées du sport.

Le documentaire met en lumière les difficultés de Crouch pour devenir grand dans le football professionnel. Après avoir été rabaissé pour sa taille et rejeté d’un club à l’autre, il met en évidence le parcours de Crouch vers le sommet.

La carrière de Crouch

L’attaquant a fait 460 apparitions sur le terrain avec 42 sélections en Angleterre marquant 22 buts. Crouch a également créé la célébration populaire qui a été un succès instantané parmi les fans : The Robot.

Le plus grand joueur de la Premier League a représenté Liverpool, Tottenham Hotspur, Stoke City parmi tant d’autres au cours d’une carrière qui a duré près de 20 ans. Crouch est également allé jouer dans les Coupes du monde 2006 et 2010 pour son pays.

Contexte du film

Le film est produit par Waterbee et réalisé par Benjamin Hirsch. Lors de l’annonce du film, Crouch a déclaré: «Quand j’étais adolescent, ou même joueur, je vous aurais fait rire si vous m’aviez dit que je ferais faire un film sur ma carrière dans le football! Mais nous y sommes et je suis tellement fier de ce que Workerbee et Prime Video ont créé. C’est un honneur que ce film ait été réalisé et j’espère qu’il apportera un sourire sur les visages des gens.

Les abonnés Prime peuvent regarder le film sur l’application Prime Video sur les téléviseurs intelligents et les appareils portables. Il est également disponible sur Fire TV, les clés Fire TV, les tablettes Fire et les consoles de jeux.

Les membres Prime peuvent également télécharger et regarder le film n’importe où hors ligne sans frais supplémentaires. Aux États-Unis, l’adhésion Prime est disponible pour 14,99 $ par mois ou 139 $ par an. Les nouveaux clients peuvent également s’abonner à un essai gratuit de 30 jours.

Crédit photo : IMAGO / PRiME Media Images