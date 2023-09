Film de concert Taylor Swift Eras Tour, Exorcist ouvert le même jour

Déplacez-vous, Barbenheimer. Ce prochain grand duo de films vous fera tourner la tête.

Un film de concert de « The Eras Tour » de Taylor Swift sortira en salles le vendredi 13 octobre – le même jour que le prochain volet de la franchise d’horreur « Exorcist », ce qui en fera un autre double long métrage potentiel de film sauvage. Appelez-le Exorswift.

Plus tôt cet été, Découverte de Warner Bros. s « Barbie » et Universel’ « Oppenheimer » de s est sorti en salles le même jour, donnant lieu à un double événement culturel et générant des ventes massives au box-office.

La royauté de la pop star comme Swift et deux jeunes filles possédées par le diable pourraient-elles avoir le même effet ?

« Le Eras Tour a été jusqu’à présent l’expérience la plus significative et la plus électrique de ma vie et je suis ravi de vous annoncer qu’il arrivera bientôt sur grand écran », a déclaré Swift. posté jeudi sur X, l’ancien site Twitter.