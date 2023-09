Film d’aventure pour enfants avec Fantasy Spin

Récupération d’un mot de passe n’a jamais été aussi élaboré ou divertissant que dans L’énigme du feudont la première aux États-Unis a eu lieu à Fantastic Fest 2023 cette semaine. Dans le film, un trio d’enfants durs à cuire volent un jeu vidéo pas encore sorti console, ramenez-la à la maison, mais rencontrez un problème. Maman a protégé le téléviseur par mot de passe. Tout ce qu’ils ont à faire pour que maman donne le mot de passe, c’est d’aller acheter une tarte aux myrtilles.

Écrit et réalisé par Weston Razooli, L’énigme du feu a une configuration très inoffensive et enfantine, mais c’est bien plus que cela. Le premier indice apparaît avant les titres alors qu’une jeune fille livre un poème, ouvrant la voie à un récit épique d’aventure fantastique. La seconde est lorsque les trois enfants en question arrivent sur des motos tout-terrain, portant des masques de ski et des pistolets de paintball. Et troisièmement, lorsque la boulangerie n’a plus de tarte aux myrtilles, l’aventure prend une toute nouvelle tournure.

Bien que l’aventure pour enfants du film ressemble à un hommage à des films comme Les Goonies, restez à mes côtés, et L’escouade des monstres, Razooli parle un tout autre langage que ces films. Ces enfants sont impitoyables, intelligents et ont parfois besoin que leurs paroles soient sous-titrées. Il y a Alice (Phoebe Ferro), la leader de facto du groupe, la plus courageuse et la plus rapide. Il y a Hazel (Charlie Stover), un crack qui parle vite avec un faible pour Alice. Ensuite, il y a Jodie (Skyler Peters), le petit frère de Hazel, qui a les choses les plus éloquentes à dire, même si on ne les comprend pas toujours. Ensemble, le trio forme un gang qui semble complètement hors d’une autre époque, malgré leur utilisation de la technologie moderne.

Alors que le gang continue sa quête de la tarte, ils rencontrent un groupe de braconniers maléfiques dirigé par Anna-Freya (Lio Tipton). Anna a une sorte de contrôle étrange et surnaturel sur son groupe, tout comme sa fille provocante Petal (Lorelei Olivia Mote). Bientôt, Petal fait équipe avec Alice, Hazel et Jodie pour terminer leur quête, ajoutant un tout nouvel élément surnaturel à l’histoire déjà fantastique.

Pas tout sur L’énigme du feu s’adapte. Il y a plusieurs modifications et apartés gênants, plus que quelques situations inconfortables, et les poèmes fantastiques et les allusions arthuriennes semblent souvent un peu forcés. Néanmoins, tout cela est tellement attachant qu’on ne peut s’empêcher de l’adorer. Très vite, vous vous accrochez à ces enfants et à leur désir pur et inébranlable de jouer à des jeux vidéo, et vous partez en balade. Les choses atteignent souvent des niveaux ridicules, à la limite de la parodie, mais Razooli, qui joue en tant que membre du gang de braconniers, veille à ce que vous continuiez à encourager ces enfants.

Et vous vous réjouirez parce que la chose L’énigme du sapinCe que nous faisons de mieux, c’est de capturer l’innocence et la liberté de l’enfance. Une époque où tout était une aventure, où rien ne pouvait mal se passer et où vos amis étaient tout. Cela vous donne l’impression d’être vous-même un enfant et c’est tout simplement génial à regarder.

L’énigme du feu a eu sa première mondiale le mois dernier au Festival de Cannes avant d’avoir sa première américaine au Fantastic Fest 2023. Il sortira début 2024.

