Film d’anthologie d’horreur sur Shudder

Même si nous ne pouvons pas vraiment raconte ce qui se passe dans la bande-annonce de V/H/S/85basé sur les aperçus troublants qu’il donne – ainsi que sur notre connaissance préalable de le V/H/S série– nous pouvons supposer qu’il s’agit d’un tas de choses tout simplement horribles, rendues encore plus terrifiantes à mesure qu’elles sont rendues dans formats granuleux et rétro-vintage.

Le redémarrage de Hellraiser de Hulu a des vues médiocres à vous montrer

Autrement dit, un autre images trouvées extravagance de chocs et de cauchemars dans la grande tradition du V/H/S série – qui a grandement bénéficié de son association plus récente avec Shudder. Le streamer d’horreur a également produit des entrées de franchise remarquables V/H/S/94 en 2021 et l’année dernière V/H/S/99. Alors que ces deux films ont élargi l’idée selon laquelle la technologie VHS serait encore présente entre le milieu et la fin des années 90, cette dernière version revient à l’apogée de la culture magnétoscope : 1985.

V/H/S/85 | Bande-annonce officielle | Venir à frémir

Cette fois-ci, les réalisateurs collaborateurs sont David Bruckner (qui a réalisé un segment dans le tout premier V/H/S en 2012, et a continué à faire Hellraiser et La maison de nuit), Gigi Saúl Guerrero (Bingo enfer)Natasha Kermani (Chanceux)Scott Derrickson (Sinistre, Docteur Strange, Le Téléphone Noir)et Mike P. Nelson (2021 Mauvais tournant); les stars incluent Freddy Rodriguez, Dani Deetté, Justen Jones et Rolando Davila-Beltran. La parcelle? Eh bien, voici tout ce que vous obtenez : c’est « une mixtape inquiétante mêlant des séquences de tabac à priser jamais vues auparavant avec des journaux télévisés cauchemardesques et des vidéos personnelles dérangeantes pour créer un mashup analogique surréaliste des années 80 oubliées ».

Oui, cela semble juste, et nous sommes absolument prêts pour un autre voyage lo-fi dans le passé qui infectera nos futurs cauchemars. Régalez vos yeux quand V/H/S/85 arrive sur Shudder le 6 octobre.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.