Film d’action en direct Pac-Man en développement

Un film Pac-Man en direct est en cours de développement par Bandai Namco, l’éditeur de la mascotte d’arcade emblématique, et Wayfarer Studios. Le projet est basé sur une idée originale de Chuck Williams de Lightbeam Entertainment, l’esprit derrière le dernière franchise de films Sonic the Hedgehog.

Aucune date de sortie n’a été fixée et les détails de l’intrigue n’ont pas encore été annoncés.

Ce prochain film Pac-Man ne sera pas la première apparition en direct du personnage au cinéma. Il était En vedette en 2015 critique Pixels, avec Adam Sandler. Il n’est pas certain que ce film Pac-Man mettra en vedette Blinky, Pinky, Inky et Clyde, les quatre fantômes qui poursuivent Pac-Man dans les jeux vidéo.

Le jeu Pac-Man a été présenté pour la première fois au public américain en 1980, devenant rapidement un phénomène d’arcade. Le terme La fièvre Pac-Man a été inventé pour décrire l’engouement autour du personnage jaune granuleux.

Les films de jeux vidéo ont eu un bilan incohérent. Certains films, comme Pokémon Détective Pikachu et Sonic the Hedgehog 2, ont bien fait au box-office tout en apaisant les fans. Les deux titres ont rapporté plus de 400 millions de dollars dans les ventes mondiales de billets au box-office. D’autres, comme Inexploré ou Resident Evilpeut effectuer fortement au box-office, mais partez Ventilateurs ou critiques désappointé.

Wayfarer Studios, qui développe actuellement le film Pac-Man, a été fondé par le fondateur de Paylocity Steve Sarowitz et la star de Jane the Virgin Justin Baldoni. Paylocity est une société de logiciels RH et paie. Le studio a créé Five Feet Apart en 2019, avec Haley Lu Richardson (The Edge of Seventeen, Split) et Cole Sprouse (Riverdale). Wayfarer a également créé Clouds sur Disney Plus.