Film d’action en direct « Les Razmoket » dans des œuvres de Paramount et Jason Moore

EXCLUSIF: Les tout-petits aventureux préférés de tous bénéficient du traitement sur grand écran, contrairement à n’importe quel film ou émission auparavant, comme le disent des sources à Deadline. Razmoket, le dessin animé classique de Nickelodeon des années 90, reçoit une adaptation de long métrage hybride CGI en direct avec Jason Moore à bord pour le réaliser. Samedi soir en direct la star Mikey Day a co-écrit le scénario avec Streeter Seidell.

Créée par Arlene Klasky, Gábor Csupó et Paul Germain, la série Nickelodeon a été créée en 1991 et est rapidement devenue l’une des séries les plus populaires de la décennie pour le réseau. La série a suivi un groupe de tout-petits, Tommy, Chuckie, Phil et Lil, et leur vie quotidienne, impliquant généralement des expériences de vie qui deviennent de bien plus grandes aventures pour son quatuor.

La série continuerait à redémarrer en 1996 après trois saisons et durerait tout au long des années 2000. La popularité de l’émission a conduit à trois films d’animation et à un certain nombre de distinctions et a acquis une nouvelle vie alors qu’une nouvelle génération a commencé à retrouver également les anciens épisodes en streaming.

Karen Rosenfelt produit, tout comme Klasky et Csupó.

En tant que Moore, le réalisateur et producteur de cinéma, de télévision et de théâtre nominé aux Tony semble être la personne idéale pour donner vie à ces personnages. Le premier long métrage de Moore en tant que réalisateur, Pitch parfaitavec Anna Kendrick, Rebel Wilson et Brittany Snow, a été un succès à la fois critique et commercial. Moore a été producteur exécutif des deux suites à succès. Moore a également réalisé Sœursavec Amy Poehler, Tina Fey et Maya Rudolph. Écrit par Paula Pell, le film est sorti par Universal Pictures.

Plus récemment, il a réalisé Mariage au fusil de chasseavec Jennifer Lopez et Josh Duhamel, pour Prime Video. À venir, Moore réalisera deux adaptations de livres : Guncle basé sur le best-seller acclamé de Steven Rowley, ainsi que sur le roman d’Emma Straub Cette fois demain.

Moore est également la force créatrice derrière certains des plus grands succès de Broadway. Ses projets théâtraux comprennent Avenue Qpour lequel il a reçu une nomination aux Tony Awards, Shrek la comédie musicale, The Cher Show, Magnolias en acier;et Pleinement engagé. De plus, il a dirigé Jerry Springer : L’Opéra au Carnegie Hall et les hits off-Broadway Discours et débat, Avenue Q, Gardiens et Le Zone de déformation, Super-hérosainsi que Contes de la ville.

