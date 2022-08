Film BlackBerry : un film canadien documente la montée et la chute de Research in Motion

L’histoire du joyau de poche terni du Canada, le BlackBerry, se dirige vers les films.

Les producteurs disent que le tournage s’est terminé sur une production de long métrage qui raconte l’ascension et la chute de l’appareil – autrefois affectueusement connu sous le nom de CrackBerry parmi ses utilisateurs les plus obsédés.

La mûre s’articule autour des cerveaux de Research In Motion Ltd. (RIM), la société technologique basée à Waterloo, en Ontario, responsable de la création de ce qui était autrefois la marque de smartphone la plus populaire au monde, des années avant l’arrivée sur le marché de l’iPhone d’Apple.

Un représentant du distributeur canadien Elevation Pictures a déclaré que le film mettrait en vedette Glenn Howerton, membre de la distribution de Il fait toujours beau à Philadelphieen tant que co-PDG Jim Balsillie, tandis que Jay Baruchel, né à Ottawa, connu pour la comédie En cloquejouera son partenaire commercial et co-fondateur de l’entreprise Mike Lazaridis.

La mûre est adapté du livre de non-fiction Perdre le signal : l’ascension et la chute spectaculaires de BlackBerryécrit par les journalistes du Globe and Mail Sean Silcoff et Jacquie McNish.

Le film a été tourné en grande partie dans la région de Hamilton par le réalisateur Matt Johnson, dont les travaux précédents incluent Les saletés, Opération Avalanche et docu-comédie télévisée Nirvanna le groupe le spectacle.

Les autres membres de la distribution incluent Cary Elwes de Mission : Impossible – À l’estimeSaul Rubinek de True Romance et Michael Ironside de Rappel total.

RIM a été fondée en 1984 par Lazaridis et Doug Fregin, deux partenaires commerciaux qui avaient auparavant travaillé ensemble sur une entreprise d’enseignes LED en faillite. Après une décennie passée à se lancer dans divers autres projets technologiques, ils se sont tournés vers les systèmes de communication bidirectionnels qui allaient devenir la base du terminal BlackBerry.

Balsillie, diplômé de Harvard, a réhypothéqué sa maison à 33 ans pour investir 250 000 $ dans l’idée. Au milieu des années 1990, la société avait lancé son premier téléavertisseur portable, sur la voie de la fabrication de l’appareil qui a solidifié sa réputation.

Pendant des années, BlackBerry a été le smartphone dominant, vu entre les mains de tout le monde, des célébrités aux citoyens moyens. La marque a joui de ce statut jusqu’au lancement de l’iPhone en 2007. Un an plus tard, RIM a lancé un appareil combiné clavier et écran tactile dans ce qui s’est avéré être le début de sa chute sur le marché grand public.

Dans les coulisses, il y a eu de multiples pannes de réseau et des troubles au sein du conseil d’administration de l’entreprise sur la direction que devrait prendre la marque BlackBerry.

À son apogée, RIM était l’entreprise la plus précieuse au Canada, avec une valeur marchande qui dépassait même les plus grandes banques du pays.

La mûre est financé par XYZ Films qui a l’intention de vendre le film à des distributeurs mondiaux lors du Festival international du film de Toronto en septembre.