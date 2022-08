Film BlackBerry confirmé avec la star de It’s Always Sunny

Si vous aviez dit à quelqu’un en 2011 que BlackBerry ne fabriquerait plus de smartphones dans une décennie, il aurait eu du mal à vous croire.

Avance rapide jusqu’en 2022 et le monde n’est plus plein de Bolds, Pearls et Classics, avec leurs claviers QWERTY complets et BlackBerry est maintenant une société de sécurité d’entreprise.

L’énorme ascension et la chute dévastatrice de l’une des compagnies de téléphone les plus prospères au monde devraient être dramatisées dans un nouveau film, selon Variety, qui a rapporté que le film a récemment terminé sa production et mettra en vedette It’s Always Sunny dans Glenn Howerton de Philadelphie et Knocked Up’s Jay Baruchel.

Apparemment juste appelé BlackBerry, le film décrira la fondation de Research In Motion (RIM), la société canadienne qui a fabriqué les téléphones BlackBerry (et a changé son nom en BlackBerry en 2013), du début des années 2000 jusqu’à la baisse rapide de ses ventes suite à son échec. pour réagir à l’avènement de l’iPhone et d’Android.

Bien que cela ne soit pas confirmé, il est probable que Howerton et Baruchel joueront les co-fondateurs de RIM Mike Lazaridis et Jim Balsillie. BlackBerry partagera la vedette Carey Elwes, Saul Rubinek et Ricker Sommer et sera réalisé par Matt Johnson.

Même si le premier iPhone à écran tactile complet a été lancé en 2007, BlackBerry a connu son année la plus rentable en termes de revenus en 2011, avec 19,9 milliards de dollars. C’était son apogée même trois ans après le malheureux BlackBerry Storm, qui en 2008 était la tentative de l’entreprise d’imiter l’iPhone – mais le Storm avait un écran tactile résistif et non capacitif et était un appareil épouvantable qui bombardait.

RIM s’est accroché grâce à la popularité de ses téléphones QWERTY auprès des consommateurs et des célébrités comme Kim Kardashian avant de sortir son dernier téléphone, l’Android BlackBerry Priv, en 2015.

En 2016, il a autorisé le nom BlackBerry à TCL, qui a fabriqué les BlackBerry KeyOne, Key2, Motion et Key2 LE, dont trois étaient des téléphones Android avec clavier QWERTY, mais même cette relation est maintenant terminée. Un BlackBerry 5G proposé par la start-up Onward Mobility a été mis de côté après la faillite de l’entreprise.

Nous ne soupçonnons pas que le film BlackBerry ira aussi loin car il est basé sur le livre de 2015 Losing the Signal : The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry de Jacquie McNish et Sean Silcoff, tous deux journalistes canadiens. Vous pouvez donc vous attendre à des détails juteux sur l’entreprise qui atteint des sommets imprévus avant de voir son empire s’effondrer autour d’elle.

Il n’y a pas de date de sortie confirmée mais attendez le film en 2023 au plus tôt.