Dire que Barbie est devenue omniprésente n’est pas un euphémisme.

Nous manquons juste de Film Barbie sortir en salles (21 juillet) et ça a été un blitz Barbie non-stop. Les bandes-annonces du film ont suscité des mèmes sans fin, la société mère Mattel s’est associée à plus de 100 marques pour commercialiser le film, et l’adoption de l’esthétique du film a provoqué la tendance #Barbiecore pendant des mois sur les réseaux sociaux.

Il devient clair que le Barbie film sera probablement un succès retentissant. Même si l’on devait mettre de côté le casting étoilé (Margot Robbie, Ryan Gosling, Simu Liu, etc.) et la réalisatrice de renom (Greta Gerwig), le bombardement intense et exagéré de Barbie au cours des six derniers mois ne montre aucun signe de ralentissement, et la plupart des gens semblent plus amusés que fatigués par l’empilement de rose.

Mais des ombres sombres s’attardent sur la marque Barbie, et certains sont perplexes quant à la raison pour laquelle le monde est si disposé à regarder au-delà du passé problématique de la poupée et à regarder l’assaut de Mattel à travers des lunettes roses.

Les problèmes pour Barbie ont commencé dès le départ. Les premières itérations de la conception de la poupée en 1959 ont été inspirées par la poupée Bild Lilli – une poupée racée et plantureuse commercialisée auprès des hommes allemands et vendue dans les magasins pour adultes. À l’origine en tant que personnage de bande dessinée, Lilli était connue pour être une chercheuse d’or avec un buste surdimensionné et était souvent représentée dans des vêtements sexy, donnant des retours rapides aux hommes qui bavaient.

Et tandis que l’équipe de conception de Mattel a adouci le visage et le corps de Barbie, elle s’est toujours retrouvée avec des proportions irréalistes – une femme du poids de Barbie, combinée à ses mensurations hanche-taille-buste, ne serait pas capable de se tenir debout sans basculer, et elle ne pourrait pas avoir ses règles, ont déclaré les médecins.

Pour cela, Barbie a été accusée de perpétuer des normes de beauté irréalistes et de promouvoir des stéréotypes de genre. Et tandis que Mattel, ces dernières années, a tenté de proposer des Barbies plus inclusives – en 2019, la société a présenté Creatable World, sa première série de Barbies non sexistes, alors que trois ans plus tôt, elle avait lancé des Barbie Fashionistas qui se déclinaient en quatre types de corps, sept tons de peau, 22 couleurs d’yeux et 24 coiffures – la société a également joué directement dans le récit.

L’un de ses moments les plus scandaleux est survenu assez tôt dans son histoire lorsqu’une adolescente Barbie « baby-sitter » de 1963 a été vendue avec un livre de régime de la taille d’une poupée intitulé Comment perdre du poids : Ne mangez pas. Dans les années 1990, les critiques étaient exaspérés par une Barbie parlante qui était pré-chargée avec une déclaration idiote : « Le cours de maths est difficile ».

(Les Simpson les fans pourraient également se souvenir d’un épisode de 1994 sur Malibu Stacey, la réponse de la série à une poupée Barbie, qui a proclamé célèbre « Ne me demandez pas, je ne suis qu’une fille! » quand sa corde a été tirée.)

Il y a 60 ans, Barbie a écrit un livre fondateur sur le jeûne, COMMENT PERDRE DU POIDS. Un tome mince, il comprenait 1 page avec les deux mots, « NE PAS MANGER! » rejoindre les défenseurs du jeûne Ben Franklin et Ghandi. La silhouette complète de Barbie : hauteur de 5 pi 9 po, buste de 39 po, taille de 18 po, hanches de 33 po, poids de 110 lb. pic.twitter.com/tXTJPqNzcc — 50 Fitty (@50Fitty) 14 juillet 2023

Il est difficile de mesurer si Barbie a affecté l’image corporelle ou l’estime de soi des enfants, ou s’ils ont intériorisé l’un des standards de beauté irréalistes de Barbie. La plupart des études sur le sujet ont été menées sur de petits groupes de filles et ont donné des résultats mitigés.

Certains chercheurs affirment que Barbie n’est qu’une des nombreuses influences dans la vie des jeunes filles qui donnent la priorité et encouragent les figures minces dans la culture occidentale. D’autres critiquent ces études, affirmant que les recherches menées sur les filles proches de la puberté sont biaisées, car c’est à ce moment de la vie d’une fille qu’elle devient de toute façon plus critique à l’égard de son physique.

Même les tentatives de Mattel d’être plus inclusif ont échoué. En 1997, Mattel a publié Share-a-Smile Becky, qui a été la première amie de Barbie à utiliser un fauteuil roulant. Il s’est avéré que la chaise de Becky ne pouvait pas passer par la porte ou dans l’ascenseur de la Barbie Dream House, la laissant destinée à dormir sur le porche.

La même année, un projet de collaboration entre Mattel et Nabisco a entraîné un rappel massif lorsqu’il a été porté à l’attention que « Oreo Fun Barbie » – une poupée noire avec une tenue de marque Oreo et un sac à biscuits – était dérogatoire à la communauté noire, car « Oreo » a été utilisé comme une insulte raciale.

Pourtant, ceux qui prennent la défense de Barbie, y compris Mattel lui-même, souligneront la trajectoire de carrière progressiste et féministe de Barbie au fil des ans. Au fil des ans, elle a occupé des centaines de carrières, y compris lorsqu’elle a « brisé le plafond en plastique » et voyagé sur la lune en 1956 (quatre ans avant Neil Armstrong), s’est présentée à la présidence et a occupé des postes estimés comme ingénieur informatique, paléontologue et rock star.

Mais, encore une fois, Barbie en tant que femme qui travaille a fait face à sa part de hoquets. Pas plus tard qu’en 2010, Mattel a fait face à un contrecoup lorsqu’un livre d’accompagnement inclus avec Computer Engineer Barbie a montré que le personnage principal infectait son ordinateur avec un virus et avait besoin de ses collègues masculins pour l’aider à résoudre le problème.

Grâce à une combinaison compliquée de faux pas, d’adultes projetant divers stéréotypes et mœurs sur Barbie et à une augmentation des alternatives sur le marché des poupées, Mattel s’est retrouvé avec des ventes en chute libre et un intérêt pour la marque Barbie au milieu des années 2010.

Les filles ont besoin de plus de modèles. Inspirons la prochaine génération à se voir dans des carrières sous-représentées par les femmes. En encourageant plus de filles à explorer les STEM avec Robotics Engineer #Barbie, nous leur montrons qu’ils peuvent être n’importe quoi. https://t.co/kRIQ50Ox4Y #Tu peux être n’importe quoi pic.twitter.com/aqHFYqDQ6r – Barbie (@Barbie) 26 juin 2018

« En 2014 et 2015, nous avons atteint un creux et c’était un moment pour réfléchir dans le contexte de ‘Pourquoi Barbie a-t-elle perdu sa pertinence ?' », a récemment déclaré à CNN Ricard Dickson, président et chef de l’exploitation de Mattel.

« Elle ne reflétait pas la physicalité, le regard, si vous voulez, du monde qui nous entoure. Et donc nous avons ensuite fixé un cap pour vraiment transformer la marque avec un livre de jeu autour de la relance de notre objectif.

Mattel a déclaré à CNN qu’il espérait que le Barbie film donnera un coup de pouce à sa marque. Alors que les ventes de la poupée étaient en hausse pendant la pandémie, elles ont de nouveau chuté au premier trimestre 2023.

Et bien qu’il soit trop tôt pour dire si le film augmentera les résultats de Mattel, la société regarde probablement avec joie le battage médiatique entourant le film. Internet est inondé en prévision de la sortie de vendredi et les critiques sont, pour la plupart, positives. Une version cinématographique de la poupée est épuisée et mercredi, il a été annoncé que le film avait le plus de préventes de billets depuis Avatar : la voie de l’eau.

Les stars et le réalisateur du film ont également dépeint le film comme un regard ironique sur l’histoire de Barbie, les ratés de la marque, ainsi que la rhétorique entourant la poupée depuis sa conception.

Gerwig s’est également engagé à jeter un regard critique sur le patriarcat et à définir le Barbie film dans un monde où les femmes sont aux commandes – par exemple, Issa Rae joue le président Barbie, et Barbie Land a toutes les femmes juges à sa Cour suprême.

« Je pense que dans beaucoup d’autres mains, un film de Barbie resterait au niveau de la surface. Mais je savais que Greta (Gerwig) allait avoir beaucoup à dire, et je savais qu’elle allait à Trojan Horse beaucoup de… gros problèmes dans un monde très amusant », a déclaré Margot Robbie, qui joue le rôle principal.

La stratégie de Mattel au fil des ans pour rendre la marque Barbie plus diversifiée et inclusive se reflétera également auprès du public à travers les choix de casting, a déclaré Robbie.

« J’espère que les gens s’en vont… J’espère qu’ils se sentent bien dans leur peau en le regardant », a-t-elle déclaré. « J’ai l’impression qu’il y a une sorte de soulagement dans ce film et que le message est finalement : ‘Tu vas bien. Vous êtes bon comme vous êtes.

Peu importe comment vous le découpez, Barbie a toujours été – et continuera d’être – un paratonnerre. Les débats autour de sa signification morale et sociale continueront de faire rage, peu importe le nombre de nouvelles poupées ou de nouveaux films sortis dans le monde.

Pour certains, elle continuera à représenter tout ce qui ne va pas avec les idéaux de beauté et le capitalisme, tandis que d’autres continueront à la considérer comme un vecteur des rêves et des aspirations des jeunes enfants.

Tout comme les vraies femmes sont surveillées chaque jour pour leur corps, leurs rêves, leur façon d’agir et ce qu’elles réalisent, Barbie le sera aussi.