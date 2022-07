Film Barbie avec Margot Robbie, Ryan Gosling un “événement culturel”, déclare le PDG de Mattel

Le PDG de Mattel, Ynon Kreiz, ne cherche pas à utiliser les prochaines sorties en salles uniquement pour vendre des jouets. Il veut qu’ils soient autonomes.

S’adressant à Julia Boorstin de CNBC lors du sommet mondial Evolve mercredi, Kreiz a parlé en profondeur du prochain film de Barbie avec Margot Robbie et Ryan Gosling. Il a qualifié le long métrage d'”événement culturel”.

“Barbie est bien plus qu’un jouet”, a-t-il déclaré. “Et plus qu’une poupée. Barbie est une icône culturelle, une icône pop. Et ce film est vraiment en train de devenir ce que nous croyons, deviendrait un moment de société.”

Le film Barbie est l’un des plus d’une douzaine de projets que Mattel a sur le dossier, tous faisant partie de sa stratégie plus large de transition d’une entreprise de fabrication d’articles à une société IP qui gère des franchises.

Oui, Mattel fabrique toujours des jouets, mais au cours des quatre dernières années, depuis que Kreiz a pris la tête en tant que PDG, l’entreprise a repensé sa façon de penser à ses produits et la façon dont elle interagit avec ses consommateurs.

Une partie de ce processus consiste à s’impliquer davantage dans le contenu de divertissement centré sur ses marques les plus importantes et les plus populaires. Mattel travaille en étroite collaboration avec Warner Bros. sur le film Barbie et a fait appel aux cinéastes nominés aux Oscars Greta Gerwig (“Lady Bird”) et Noah Baumbach (“Marriage Story”) pour écrire le film, sous la direction de Gerwig.