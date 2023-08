Fillette de 9 ans mutilée par des chiens à Newmarket, en Ontario.

Une fillette de neuf ans a été grièvement blessée après que la police a déclaré qu’elle avait été mutilée par trois chiens alors qu’elle regardait des chiots à vendre dans une résidence de Newmarket, en Ontario. le mois dernier.

Dans un communiqué de presse publié mardi, la police régionale de York a déclaré que des agents avaient été appelés dans une maison de Jackson Court près de l’autoroute 404 et de Davis Drive le 27 juillet à 18 h 05 pour une plainte concernant un animal.

À cette époque, une fillette de neuf ans et son père s’étaient rendus à la maison pour voir les chiots mis en vente. Un porte-parole de la police régionale de York a déclaré qu’ils n’avaient pas actuellement la race officielle des chiens, mais a confirmé à CTV News Toronto « les trois chiens étaient un type de bouledogue et étaient généralement désignés comme tels ».

Trois chiens se sont alors « précipités » hors de la maison et ont attaqué la jeune fille « sans provocation », a indiqué la police.

La jeune fille a été transportée à l’hôpital dans un état grave mais ne mettant pas sa vie en danger, avec ce que la police a décrit comme des « morsures graves ».

Plus tard dans la soirée, la police a déclaré que les services animaliers locaux s’étaient rendus à la résidence et que les trois chiens avaient été rendus par le propriétaire et euthanasiés.

L’enfant est sorti de l’hôpital et continue de se rétablir à la maison, a indiqué la police.

À la suite d’une enquête, la police a accusé Leslie Theodore Kovacs, une résidente de Newmarket âgée de 68 ans, de négligence criminelle causant des lésions corporelles. Kovacs a également été accusé de trois chefs d’accusation en vertu de la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens de l’Ontario, a ajouté la police.

Kovacs doit comparaître devant un tribunal de Newmarket le 12 septembre.

La police demande à toute personne ayant des informations sur l’incident de contacter le bureau des enquêtes criminelles du district de la police régionale de York # 1 au 1-866-876-5423, ext. 7141.

La nouvelle de mardi survient après que la ville de Toronto a déclaré la semaine dernière qu’il y avait eu récemment une «augmentation» des attaques de chiens sans laisse dans la ville.

En 2022, la ville a enregistré 1 316 attaques de chiens, soit une hausse de 39 % par rapport à 2021, lorsque 946 attaques avaient été signalées.

CTV News Toronto a demandé à la police régionale de York des statistiques similaires sur les attaques de chiens dans la région, mais n’a pas reçu ces informations avant la publication.