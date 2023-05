Fille trans qui a raté son diplôme à cause du code vestimentaire : « Nous méritons des droits en tant qu’êtres humains »

JACKSON, Mississippi (AP) – Une fille transgenre du Mississippi qui n’a pas obtenu son diplôme parce que les responsables de l’école lui ont dit de suivre le code vestimentaire des garçons dit qu’elle a célébré la fin du lycée avec une fête à thème tropical à la maison avec des membres de la famille qui embrassent sa pleine identité .

La jeune fille de 17 ans et ses parents ont déclaré à l’Associated Press dans une interview mercredi qu’ils resteraient francs sur les droits des personnes trans, même si les États restreignent ou interdisent les soins médicaux affirmant le genre pour les mineurs transgenres. Le Mississippi a promulgué une telle loi cette année, et une loi de 2021 interdit aux personnes trans de faire du sport chez les filles ou les femmes.

La jeune fille a demandé à être identifiée uniquement par ses initiales, LB, en raison des inquiétudes de sa famille concernant sa sécurité. AP n’identifie pas les parents par leurs noms à cause de ces préoccupations.

« Nous méritons des droits en tant qu’êtres humains », a déclaré LB mercredi. « Et j’ai l’impression qu’il y a définitivement une stigmatisation envers notre communauté. … C’est très décevant.

LB a déclaré que ses camarades de classe et ses enseignants la soutenaient alors qu’elle portait des vêtements féminins tout au long de ses années à la Harrison Central High School de Gulfport, à environ 160 miles (260 kilomètres) au sud de Jackson. L’école a autorisé LB à utiliser les toilettes du personnel afin qu’elle n’ait pas à utiliser les toilettes réservées spécifiquement aux filles ou aux garçons, a déclaré sa mère.

La directrice de Harrison Central, Kelly Fuller, et le surintendant du district scolaire, Mitchell King, ont déclaré à la famille ce mois-ci que LB devait suivre le code vestimentaire des garçons pour l’obtention du diplôme, selon un procès que l’American Civil Liberties Union a déposé la semaine dernière contre le district. Le district a déclaré qu’en plus de la casquette et de la robe, les garçons devaient porter des chemises blanches et des pantalons noirs, tandis que les filles devaient porter des robes blanches.

LB avait déjà choisi une robe pour l’obtention du diplôme, qui a eu lieu samedi, et le procès a déclaré qu’elle ne devrait pas faire face à un traitement discriminatoire.

Wynn Clark, avocat du district scolaire du comté de Harrison, a fait valoir dans des documents judiciaires que la participation à une cérémonie de remise des diplômes est volontaire et non un droit protégé par la Constitution. Un juge fédéral a tranché en faveur du district scolaire.

Le père de LB a déclaré avoir dit à sa fille avant même l’audience qu’elle avait gagné en se défendant.

« Je le lui dis encore aujourd’hui », a déclaré son père. « Elle a gagné. »

Les deux parents soutiennent LB « à 100 % », a déclaré sa mère.

« Nous sommes tous les deux très fiers d’elle pour sa confiance en elle et sa volonté de se lever et de parler au nom de ceux qui ont peur de s’exprimer », a déclaré sa mère.

LB portait une robe bleue et a pris la parole lors d’un Trans Prom lundi près du Capitole américain. Elle a dit qu’elle prévoyait de prendre une année sabbatique avant de poursuivre des études de commerce dans le but de devenir entrepreneure. Elle a dit qu’elle aimait aussi la musique et l’art et qu’elle souhaitait renforcer ses compétences dans les deux.

La mère de LB a décrit sa fille comme « la personne la plus géniale que j’aie jamais rencontrée de ma vie ».

« Vous pouvez demander à n’importe qui qui la connaît », a déclaré la mère de LB. «Elle est la plus compatissante et la plus attentionnée – je veux dire, c’est une belle personne à l’intérieur comme à l’extérieur. Et nous continuerons… aussi longtemps qu’il le faudra, pour nous assurer que son histoire est entendue.

Emily Wagster Pettus, Associated Press