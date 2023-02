Fille indo-américaine dans "Le plus brillant du monde" Liste des étudiants, les mieux notés

L’écolière indo-américaine Natasha Perianayagam a été nommée pour la deuxième année consécutive dans la liste des étudiants “les plus brillants du monde” par le Johns Hopkins Center for Talented Youth basé aux États-Unis, sur la base des résultats des tests de niveau supérieur de plus de 15 000 étudiants à travers 76 des pays.

Perianayagam, 13 ans, est élève au lycée Florence M Gaudineer, dans le New Jersey.

Elle a également passé le test du Johns Hopkins Center For Talented Youth (CTY) au printemps 2021, alors qu’elle était en 5e année.

Ses résultats dans les sections verbales et quantitatives se sont nivelés avec le 90e centile de la performance avancée en 8e année, ce qui l’a catapultée dans la liste des honneurs cette année-là. Cette année, elle a été honorée pour ses performances exceptionnelles au SAT, à l’ACT, au test d’aptitude scolaire et universitaire, ou à une évaluation similaire effectuée dans le cadre de la recherche de talents CTY, a déclaré l’université dans un communiqué de presse lundi.

Perianayagam, dont les parents sont originaires de Chennai, a déclaré qu’elle adorait griffonner et lire les romans de JRR Tolkien pendant son temps libre.

CTY a utilisé des tests de niveau supérieur pour identifier les étudiants avancés du monde entier et fournir une image claire de leurs capacités académiques.

Selon le communiqué de l’université, Perianayagam faisait partie des 15 300 étudiants de 76 pays qui ont rejoint CTY au cours de l’année 2021-22 Talent Search.

Moins de 27% de ces participants se sont qualifiés pour la cérémonie CTY, recevant des honneurs élevés ou grands en fonction de leurs résultats aux tests.

Lors de sa dernière tentative, Perianayagam a obtenu les notes les plus élevées parmi tous les candidats.

“Ce n’est pas seulement une reconnaissance de la réussite de nos élèves à un test, mais un hommage à leur amour de la découverte et de l’apprentissage, et à toutes les connaissances qu’ils ont accumulées jusqu’à présent dans leur jeune vie”, a déclaré la directrice générale de CTY, le Dr Amy Shelton.

“C’est excitant de penser à toutes les façons dont ils utiliseront ce potentiel pour découvrir leurs passions, s’engager dans des expériences enrichissantes et enrichissantes et réaliser des choses remarquables – dans leurs communautés et dans le monde”, a-t-elle ajouté.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)