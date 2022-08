Fille du premier Américain tué en Afghanistan: l’héritage de Mike Spann est plus qu’un “titre de l’actualité”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La fille du premier Américain tué au combat en Afghanistan a déclaré à Fox News Digital qu’elle voulait que les gens se souviennent de lui non pas comme un “titre de l’actualité”, mais comme un pionnier qui a été parmi les premiers à se porter volontaire et à “faire ce qu’il pensait”. il avait besoin de faire” là-bas après le 11 septembre.

Alison Spann a fait cette remarque à propos de son père, Johnny “Mike” Spann, alors que les familles des militaires à travers l’Amérique se préparent à marquer le premier anniversaire du retrait tumultueux des États-Unis d’Afghanistan.

Mike Spann, un officier de la CIA, est mort lors d’une révolte dans une prison afghane en novembre 2001 peu après avoir interrogé John Walker Lindh un militant islamique capturé surnommé les “talibans américains” pour avoir rejoint et soutenu l’organisation terroriste à la suite des attentats du 11 septembre.

“Je pense que mon père a reçu beaucoup d’attention uniquement parce qu’il a été le premier Américain tué après le 11 septembre et pour moi, je ne connaîtrai jamais Mike Spann à l’âge adulte, je le connaîtrai toujours à travers l’objectif d’un 9 -ans”, a déclaré Alison Spann à Fox News Digital dans une interview.

“J’ai entendu tellement d’histoires à son sujet de la part de ses amis, de ses collègues, de ma famille et je ne veux pas que les gens se souviennent de lui comme un gros titre aux informations, vous savez, ‘Mike Spann, première victime, ou Mike Spann, CIA officier tué pour la première fois après le 11 septembre », a poursuivi Spann. “Je pense que ce dont j’aimerais que les gens se souviennent, c’est le genre de personne qu’il était.”

Spann dit que son père s’est décrit comme une “personne d’action” et que son séjour en Afghanistan en est le reflet.

“Lorsque les États-Unis ont été attaqués, il a été parmi les premiers à se porter volontaire pour aller en Afghanistan et faire ce qu’il pensait devoir faire”, a-t-elle déclaré. “Et je pense qu’il y a quelque chose à admirer chez une personne qui, lorsque les choses deviennent difficiles, ou le moment venu, est la première à se porter volontaire, de manière désintéressée, pour aller faire quelque chose comme ça.””

Spann, qui travaille maintenant comme présentateur de nouvelles et journaliste pour WLOX dans le Mississippi, dit qu’il est « navrant » de voir à quoi la vie revient en Afghanistan un an après le Les talibans ont repris le pouvoir .

“Je pense qu’aujourd’hui, c’est encore surréaliste que c’est ainsi que les choses se sont terminées en Afghanistan. Je n’aurais certainement jamais pensé à neuf ans, quand j’ai perdu mon père là-bas, que nous serions encore dans cette guerre à l’âge de 30 ans, mais de la voir se terminer en un tel chaos était vraiment déchirant”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

“Il y a encore des alliés là-bas en Afghanistan… ce sont des gens qui ont risqué leur vie et la sécurité de leur famille pour nous aider en cas de besoin alors que nous travaillions là-bas en Afghanistan”, a déclaré Spann. “Et c’est vraiment déchirant de voir que nous les avons essentiellement abandonnés. Je ne peux pas imaginer à quoi cela nous fait ressembler sur la scène mondiale.”

Spann s’est également dit préoccupé par les restrictions imposées par les talibans aux femmes. Ces libertés qui lui sont retirées, dit-elle, résonnent davantage avec elle après un voyage en 2002 dans le pays déchiré par la guerre peu après la mort de son père.

“Au départ, je ne voulais même pas y aller. J’étais terrifié, comme vous pouvez l’imaginer, à l’idée d’aller dans un pays où non seulement mon père a été tué, mais où j’ai perçu qu’il était rempli de personnes qui ont commis les attentats du 11 septembre, ” dit-elle. “Mais ce que j’ai vécu là-bas était totalement différent.”

“J’ai rencontré des gens extrêmement humbles et reconnaissants et j’ai eu l’occasion de visiter un refuge pour femmes et un orphelinat et l’orphelinat était plein d’enfants qui avaient perdu leurs deux parents aux mains des talibans et d’Al-Qaïda”, a déclaré Spann à Fox News. Numérique. “J’ai pu aller dans un refuge pour femmes et entendre des histoires sur la façon dont ces femmes ont perdu leurs mains pour le simple fait d’aller à l’épicerie ou au marché sans un membre masculin de leur famille. Elles étaient si reconnaissantes. en disant ‘merci, merci pour ce que les Américains font ici, merci pour ton père.'”

Spann a déclaré que le voyage “a totalement transformé ce que je pensais de l’Afghanistan et de me remémorer ma fille de 9 ans, de voir ces enfants qui avaient tout perdu aux mains des talibans et d’entendre ces histoires de ces femmes, de savoir que les choses ont est revenu en arrière », est « déchirant ».