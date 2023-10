Une JEUNE fille a été secourue à la dernière minute après qu’un singe l’a enlevée et transportée jusqu’au bord d’une falaise.

La petite fille de trois ans se trouvait avec ses parents qui travaillaient dans un champ voisin à Liupanshui, dans le sud-ouest de la Chine, lorsque le primate criminel l’a kidnappée.

Les sauveteurs ont pu retrouver la jeune fille cachée dans des broussailles épaisses près d’une falaise. Crédit : AsiaWire

Le bébé a été secouru après avoir été emmené près du bord d’une falaise. Crédit : AsiaWire

Le tout-petit a été arraché au cours d’une épreuve terrifiante Crédit : 2022 China News Service

Ils l’avaient placée à l’ombre d’un arbre voisin, mais lorsque la mère et le père du petit se sont retournés, elle a disparu.

Le père du petit, Liu, a déclaré : « Cela n’a duré qu’une minute, et quand je me suis retourné, l’enfant avait disparu. Nous étions tous très anxieux.

“La mère de l’enfant a immédiatement commencé à pleurer et je l’ai réconfortée en contactant la police.”

La famille s’est précipitée vers le village voisin pour chercher de l’aide, où elle a pu revoir des images de surveillance qui auraient révélé qu’un macaque sauvage avait enlevé la jeune fille.

Police a rapidement commencé à parcourir les forêts denses voisines, empruntant des sentiers montagneux à la recherche de l’enfant.

Après plus de deux heures d’efforts de sauvetage, le police j’ai finalement trouvé la jeune fille dans un fourré près d’une falaise.

Lorsque la police a vu l’enfant, elle avait déjà été abandonnée par le singe dans les buissons, avec plusieurs égratignures et blessures sur le corps et avec des vêtements sales.

La jeune fille aurait été si effrayée qu’elle ne pouvait même pas émettre un son.

Liu a déclaré qu’après l’incident, il avait demandé si elle avait été attrapée par un singe et que l’enfant avait hoché la tête en réponse.

Il a déclaré : « J’ai demandé à nouveau : « Où est passé le singe ? Et l’enfant a montré du doigt la direction de la montagne. »

Les ambulanciers sur place l’ont examinée et ont constaté qu’elle n’avait aucune blessure à part des égratignures mineures, et l’ont réunie avec son père et sa mère.

Elle a été soignée pour des égratignures mineures Crédit : AsiaWire

Un macaque sauvage avait arraché la jeune fille Crédit : 2015Getty Images