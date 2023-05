Fille de 15 ans accusée d’avoir déclenché un incendie en Guyane qui a tué 19 enfants | Nouvelles du monde

Les enquêteurs ont allégué que la jeune fille avait déclenché le feu par colère après la confiscation de son téléphone (Photo : Demerara Waves/Facebook/AFP) Une jeune fille de 15 ans a été accusée d’avoir délibérément allumé un incendie qui a tué 18 de ses camarades de classe et un garçon de cinq ans dans une école de Guyane. Les enquêteurs ont allégué que l’adolescente avait incendié le dortoir des filles tard dans la nuit le 21 mai dans un accès de fureur après elle. téléphone portable a été confisqué. Elle a été inculpée en tant qu’adulte, selon les procureurs, de 19 chefs d’accusation de meurtre. Les pompiers ont creusé des trous dans le mur nord-est du dortoir de l’école secondaire de la ville de Mahdia, à environ 200 km au sud-ouest de la capitale Georgetown, et ont pu secourir une vingtaine d’élèves. Cependant, 14 enfants étaient morts sur les lieux, dont cinq plus tard à l’hôpital du district de Mahdia. Le mauvais temps du lendemain a entravé les efforts visant à transporter certaines des victimes de l’incendie vers le nord de la capitale pour qu’elles soient soignées dans des hôpitaux plus sophistiqués. L’une des victimes grièvement blessées a depuis été emmenée à New York pour un traitement spécialisé. Le service national d’incendie l’a décrit comme un «jour triste pour la Guyane» et le Premier ministre Mark Phillips a rendu visite à certains des enfants blessés alors qu’ils se rétablissaient à l’hôpital local. Plus : Tendance

Un message sur sa page Facebook officielle a déclaré: « Nous demandons que nos prières continuent d’être avec ces enfants, leurs familles et leurs communautés. » Mark Phillips, le Premier ministre du Guyana, a visité l’hôpital du district de Mahdia le lendemain de la catastrophe (Photo : Facebook/Bureau du Premier ministre – Guyane)



Le mauvais temps le lendemain de l’incendie a entravé les efforts pour transporter les victimes entre Mahdia et la capitale Georgetown (Photo: Metro UK) Il est apparu plus tard que les cinq portes de l’intérieur, le conseiller à la sécurité nationale Gerald Gouveia déclarant que l’administrateur du dortoir voulait empêcher les filles de se faufiler pour socialiser avec les hommes de la ville. La jeune fille de 15 ans a comparu virtuellement lors d’une audience au sud de Georgetown plus tôt dans la journée et a été placée en garde à vue dans l’attente de nouvelles procédures judiciaires. L’accusé n’a pas été autorisé à plaider les accusations et fera une deuxième comparution devant le tribunal le 5 juillet lorsque les avocats de l’État et de la défense indiqueront s’ils sont prêts à commencer un procès préliminaire. Si elle est reconnue coupable, elle risque la prison à vie. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

