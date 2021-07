Fille chaude été qui? Les Teletubbies sont vaccinés et prêts à sortir

Les quatre personnages de l’émission de télévision britannique pour enfants, Teletubbies, ont été vus en campagne pour le vaccin Covid-19 dans un récent article sur les réseaux sociaux. Tinky-Winky, Dipsy, Laa Laa et Po, que l’on voit généralement jouer, rire, danser et chanter dans les pâturages du pittoresque Teletubbyland ont récemment promu l’idée de la vaccination en partageant leurs propres certificats de vaccination. Dans un récent tweet partagé mercredi, les quatre personnages aux couleurs vives ont partagé leurs certificats qui montraient qu’ils avaient tous reçu les deux doses du vaccin Covid-19 juste avant un été amusant.

Le tweet disait : « Nous sommes tous vaxxés ! Juste à temps pour un soleil d’été chaud Tubby avec des rayons Qui est prêt à sortir et à jouer.

L’en-tête du certificat était « Covid-19 Vaccination Tubby Card » et contenait des informations telles que le nom, la date de naissance, la marque du vaccin et les dates de réception du vaccin. La carte comprenait également l’emplacement du centre de vaccination, qui dans leur cas se trouvait à la clinique Home Dome. Le numéro de patient Teletubbies mentionné dans le certificat a commencé à partir de 90 000. Le tweet avec sa promotion créative de la vaccination a certainement attiré l’attention des internautes. Certains ont trouvé le tweet « mignon ». Alors que quelques utilisateurs astucieux ont souligné qu’il y avait 90 000 autres personnes à l’intérieur de Teletubbyland puisqu’ils n’ont jamais vu personne d’autre, comme l’a commenté un utilisateur: «Je veux juste savoir qui étaient les 90 000 patients du pays tubby qui ont reçu le vaccin en premier, je pensais que c’était juste toi et l’aspirateur.

Pour certains, c’est « l’été chaud de Tubby » qui les a amusés. Alors que d’autres se demandaient s’il existait un vaccin Teletubby, cela signifie qu’il y avait également une pandémie dans le Tubbyland.

Créé par Anne Wood et Andrew Davenport, Teletubbies a été l’une des émissions de dessins animés pour enfants les plus anciennes. L’émission a été diffusée pour la première fois en 1997 où les quatre personnages à tête aérienne ont été rejoints par un soleil au visage de bébé. Les enfants étaient très enthousiastes à l’idée de regarder les films projetés sur les écrans du ventre des Teletubbies.

En ce qui concerne les enfants, le vaccin Covid pour les enfants a fait l’objet d’essais cliniques mais aucun consensus n’a encore été formé. Pendant ce temps, une étude préliminaire menée par des chercheurs au Royaume-Uni a suggéré que les enfants courent un très faible risque de mourir de Covid-19. L’étude a mentionné que 99,995% des 4,69,982 enfants en Angleterre qui ont été infectés au cours de l’année examinés par les chercheurs ont survécu.

