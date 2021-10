Fille brésilienne de 8 ans, qui a trouvé 18 astéroïdes, surnommée la plus jeune astronome du monde

Lorsque Nicole Oliveira apprenait à marcher, elle levait les bras pour atteindre les étoiles dans le ciel. Aujourd’hui, à seulement huit ans, la Brésilienne est connue comme la plus jeune astronome du monde, à la recherche d’astéroïdes dans le cadre d’un programme affilié à la NASA, participant à des séminaires internationaux et rencontrant les plus grandes personnalités spatiales et scientifiques de son pays. Dans la chambre d’Oliveira, remplie d’affiches du système solaire, de fusées miniatures et de personnages de Star Wars, Nicolinha, comme on l’appelle affectueusement, travaille sur son ordinateur en étudiant des images du ciel sur deux grands écrans. Le projet, appelé Asteroid Hunters, vise à initier les jeunes à la science en leur donnant la chance de faire leurs propres découvertes spatiales.

Il est géré par l’International Astronomical Search Collaboration, un programme de science citoyenne affilié à la NASA, en partenariat avec le ministère des Sciences du Brésil.

Rayonnante de fierté, Nicolinha a déclaré à l’AFP avoir déjà trouvé 18 astéroïdes.

« Je vais leur donner les noms de scientifiques brésiliens, ou de membres de ma famille, comme ma mère ou mon père », a déclaré la jeune fille animée aux cheveux châtain foncé et à la voix haut perchée.

Si ses découvertes sont certifiées, ce qui peut prendre plusieurs années, Oliveira deviendra la plus jeune personne au monde à découvrir officiellement un astéroïde, battant ainsi le record de l’Italien Luigi Sannino, 18 ans.

«Elle a vraiment un œil. Elle repère immédiatement des points dans les images qui ressemblent à des astéroïdes et conseille souvent ses camarades de classe lorsqu’ils ne sont pas sûrs d’en avoir vraiment trouvé », a déclaré Heliomarzio Rodrigues Moreira, professeur d’astronomie d’Oliveira dans une école privée de la ville de Fortaleza, dans le nord-est du Brésil, qui elle y assiste grâce à une bourse.

« Le plus important, c’est qu’elle partage ses connaissances avec d’autres enfants. Elle contribue à la diffusion de la science », a ajouté Rodrigues Moreira.

– ‘Passion pour l’astronomie’ –

La famille de Nicolinha a déménagé à Fortaleza depuis sa ville natale de Maceio, à environ 1 000 kilomètres de là, au début de cette année, après que Nicolinha a reçu une bourse pour fréquenter la prestigieuse école. Son père, informaticien, a été autorisé à conserver son emploi et le télétravail.

« Quand elle avait deux ans, elle levait les bras au ciel et me demandait : ‘Maman, donne-moi une étoile’, a déclaré sa mère, Zilma Janaca, 43 ans, qui travaille dans l’artisanat.

« Nous avons compris que cette passion pour l’astronomie était sérieuse lorsqu’elle nous a demandé un télescope comme cadeau d’anniversaire à ses quatre ans. Je ne savais même pas vraiment ce qu’était un télescope », a ajouté Janaca.

Nicolinha était tellement déterminée à acheter un télescope qu’elle a dit à ses parents qu’elle l’échangerait pour toutes ses futures fêtes d’anniversaire. Pourtant, un tel cadeau était trop cher pour la famille et la fille ne l’a reçu qu’à l’âge de 7 ans et tous ses amis ont mis de l’argent en commun pour l’achat, a déclaré sa mère.

Alors qu’elle poursuivait ses études, Nicolinha s’est inscrite à un cours d’astronomie qui a dû abaisser sa limite d’âge pour les étudiants de 12 ans.

Sur sa chaîne YouTube, Nicolinha a interviewé des personnalités influentes comme l’astronome brésilienne Duilia de Mello, qui a participé à la découverte d’une supernova appelée SN 1997D.

L’an dernier, Oliveira s’est rendu à Brasilia pour rencontrer le ministre des Sciences ainsi que l’astronaute Marcos Pontes, le seul Brésilien à ce jour à avoir été dans l’espace.

Quant à ses propres ambitions, Nicolinha souhaite devenir ingénieur en aérospatiale.

« Je veux construire des fusées. J’adorerais aller au Kennedy Space Center de la NASA en Floride pour voir leurs fusées », a-t-elle déclaré.

« J’aimerais aussi que tous les enfants du Brésil aient accès à la science », dit-elle.

