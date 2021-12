Fille australienne de 6 ans, ses frères et sœurs achètent une maison, avec un peu d’aide du père

Avoir sa propre maison est un rêve pour beaucoup et, à la surprise générale, une fillette australienne de six ans a acheté sa propre maison avec son frère et sa sœur. Et non, l’argent ne venait pas de ses parents. Du moins, pas la totalité du montant. L’enfant a économisé son argent de poche et a acheté une maison après la chute spectaculaire des prix de l’immobilier à la périphérie de Melbourne à la suite de la pandémie de Covid-19.

Cam McLellan, 36 ans, un gros marchand de biens immobiliers de la région, croyait que les prix allaient bientôt augmenter, et il a encouragé ses trois enfants à acheter une propriété. Il n’a pas donné tout l’argent. Au lieu de cela, pour faire prendre conscience aux enfants de l’importance de gagner de l’argent, il leur a donné une idée pour augmenter leur argent de poche.

Selon un rapport du Daily Star, Cam a impliqué ses enfants dans les tâches ménagères et leur a donné de l’argent pour faire le travail. Les enfants ont également aidé à emballer des livres, après quoi ils ont collecté environ Rs 4,5 lakh. Cam a dépensé le reste de l’argent et a acheté la propriété au nom des enfants. Il pense que les prix des biens pour enfants doubleront au cours des 10 prochaines années.

Il a dit que la maison qui lui a coûté environ Rs 5 crore aujourd’hui pourrait atteindre Rs 10 crore ou même plus au cours des 10 prochaines années. Cam est le directeur et co-fondateur de la société immobilière Open Corp. Parallèlement à cela, il a également écrit un livre sur l’investissement dans l’immobilier. Le nom de ce livre est « My Four Year Old, The Property Investor ». Ce livre est sorti en novembre dernier. Le livre est devenu le best-seller en un an.

