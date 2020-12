Leanne a partagé le dialogue entre elle et Mikayla: « Elle m’a regardé et a dit: ‘Mais Mulan peut parler chinois, non?’ Je lui ai dit: «Oui, pas dans ce film, mais dans la vraie vie, elle aurait parlé chinois. Mikayla a alors dit: «Elle est réelle?! et je lui ai dit: « En quelque sorte, oui! » Ensuite, Mikayla a dit: « C’est cooooool. Je veux parler chinois comme Mulan! » « Après que Leanne ait dit à Mikayla que ses grands-parents parlaient également chinois, Mikayla était complètement sous le choc parce qu’elle ne s’en rendait pas compte.