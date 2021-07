Fille, 39 ans, coupable d’avoir poignardé sa mère à mort avant de mettre le feu à la maison et de jeter son corps démembré dans une rivière

UNE FILLE a poignardé sa mère à mort avant de jeter son corps démembré au bord d’une rivière, a déclaré un tribunal aujourd’hui.

Lucy Fox, 39 ans, a tué l’infirmière à la retraite Judy Fox, 65 ans, dans la cuisine de sa maison géorgienne à Shifnal, Shrops, lors d’une attaque frénétique le 12 juin de l’année dernière.

Un jury a décidé que Lucy Fox avait tué sa mère Judith Fox Crédit : SWNS

Ses restes ont été retrouvés près de Ironbridge Gorge à Coalport, Shrops Crédit : Document à distribuer

Un jury de Stafford Crown Court a découvert aujourd’hui qu’elle avait tué sa mère et avait également commis un incendie criminel avec l’intention de mettre la vie en danger.

La juge Kristina Montgomery QC a remis à Fox une ordonnance d’hôpital concernant les deux infractions et a remercié le jury pour son travail sur l’affaire « déchirante ».

Elle a ajouté qu’elle passerait une partie « considérable » de sa vie à l’hôpital après avoir reçu un diagnostic de schizophrénie paranoïde.

Le premier jour de son procès, le tribunal a appris que Fox était « inapte » à participer au procès, se déroulant en son absence.

Fox a été accusé de meurtre et d’incendie volontaire, mais n’a plaidé pour aucune des accusations.

Le jury n’a pas été invité à déterminer la culpabilité, mais à établir si Fox avait commis le meurtre et allumé l’incendie.

Stafford Crown Court a déjà entendu que Fox avait brutalement poignardé sa propre mère à mort après avoir découvert que la maison familiale serait vendue.

Fox a découpé le cadavre de sa mère et éliminé les parties du corps dans des sacs poubelles, démembrant le corps avant de jeter les restes dans les bois près de la rivière Severn et de la gorge d’Ironbridge à Coalport, Shrops.

Elle a ensuite utilisé la carte bancaire de sa mère à Asda pour acheter un plat cuisiné, du whisky et des sacs poubelles – qu’elle a ensuite utilisés pour se débarrasser des parties du corps de sa mère.

‘COUVERT DE SANG’

Les policiers ont découvert la tête coupée de Mme Fox dans un sac en plastique quatre semaines plus tard, le 10 juillet, avant de trouver d’autres parties du corps éparpillées dans la zone dans plusieurs sacs poubelles.

Le procureur Kevin Hegarty QC a déclaré au tribunal précédemment que Fox avait acheté deux couteaux à Dunelm avant de se rendre au domicile de sa mère.

Il a ajouté: « Elle a dit à la police sur le pas de la porte qu’elle avait tué sa mère et elle a dit à la police qu’elle avait essayé de tuer son frère et il existe des preuves qu’elle a mis le feu à un paillasson aux premières heures de dimanche. »

Des agents ont été appelés au domicile de Mme Fox après qu’un incendie se soit déclaré et ont découvert que la cuisine était couverte de sang qui éclaboussait le plafond et les murs.

La police a ensuite lancé une recherche urgente pour Mme Fox et a découvert un marteau, une scie et une hache près de son domicile.

Deux couteaux ont également été récupérés à proximité, avec une lame de 10 cm et le second avec une lame de 15 cm.

Près d’un mois plus tard, les détectives ont trouvé la tête coupée de la grand-mère dans un sac caché dans les sous-bois près de la rivière Severn.

Après que la zone « ait fait l’objet d’une fouille très minutieuse », d’autres parties de son corps démembré ont été retrouvées, y compris ses jambes.

Ceux-ci ont été examinés par un médecin légiste, qui « a constaté la présence de coups de couteau », a indiqué le tribunal.

Fox était également une ordonnance de restriction, ce qui signifie qu’elle ne sera pas libérée tant qu’un tribunal de santé mentale indépendant ne sera pas convaincu qu’elle ne présente plus de risque pour le public.

L’inspecteur-détective en chef Mark Bellamy de la police de West Mercia a déclaré : « Il s’agit d’un meurtre tragique et insensé qui a laissé une famille absolument dévastée par la perte de leur mère, de leur sœur et de leur grand-mère dans des circonstances vraiment horribles et mes pensées restent avec eux dans cette situation incroyablement difficile. temps.

« Ce fut une enquête difficile et complexe et je tiens à remercier l’équipe d’enquête pour son travail acharné et son engagement qui ont permis au jury d’arriver au verdict qu’il a aujourd’hui. »