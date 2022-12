Fille, 10 ans, mutilée par un requin qui lui a arraché une partie du pied – seulement pour qu’elle combatte ensuite la bête en la COUPANT

Une fille BRAVE de 10 ans qui a été mutilée par un requin s’est vantée “J’ai gagné” après avoir combattu la bête.

Jasmine Carney s’est fait arracher une partie du pied lors de l’attaque d’horreur sur une plage de Floride dimanche après-midi.

Jasmine Carney, 10 ans, a perdu une partie de son pied dans l’attaque d’un requin Crédit : NBC Miami

Jasmine a subi une intervention chirurgicale à la cheville, où elle avait subi de profondes déchirures et lacérations Crédit : NBC Miami

Elle était à Hobe Sound Beach avec sa grand-mère et son frère quand elle a décidé d’aller se baigner.

Mais elle a soudainement ressenti une pointe de douleur et a été horrifiée de regarder en bas et de voir un requin lui mordiller le pied.

Elle a dit à WPTV: “Quelque chose m’a attrapée. Ça avait l’air assez gros et c’était gris. Ça faisait mal, alors je me dis” donne un coup de pied et fuis “.”

Le jeune courageux a réussi à effrayer la bête en lui donnant des coups de pied, puis a sprinté sur la plage pour trouver sa nan avec du sang coulant de son pied.

“J’ai combattu un requin et j’ai gagné”, a-t-elle fièrement déclaré depuis son lit d’hôpital quelques jours seulement après l’attaque.

Stephanie Carney, sa grand-mère adoptive, s’est dite “émerveillée”.

Elle a déclaré: “Elle est venue en courant sur cette plage en criant” Nana! Nana! Quelque chose m’a mordue ».

“Et j’ai vu tout le sang et j’ai eu le sauveteur.”

Les sauveteurs se sont précipités pour mettre un garrot sur sa cheville pour essayer d’arrêter le saignement provenant de son pied.

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux et elle a été transportée par avion vers un hôpital voisin.

Les médecins ont déclaré qu’ils étaient étonnés de voir à quel point Jasmine était calme après l’expérience traumatisante.

Le Dr Nir Hus, qui a soigné la jeune fille, a déclaré: “Elle était très positive dès le départ.

“Il lui manquait un morceau de pied. Heureusement pour elle, c’est le seul endroit où elle a été mordue.”

Jasmine a subi une intervention chirurgicale à la cheville, où elle avait subi de profondes déchirures et lacérations.

La fillette de 10 ans a remercié son frère de six ans de l’avoir gardée calme après l’attaque de requin.

Elle a déclaré: “Il est assez curieux, alors autant rester calme car je sais qu’il ne voudrait pas que j’aie peur, car c’est le meilleur petit frère du monde.”

Stephanie a déclaré à TCPalm: “Jasmine avait dit à sa famille pendant des années qu’elle avait peur que quelque chose dans l’eau la morde, mais elle avait appris à aimer jouer dans l’océan.”

Les médecins ont déclaré que le jeune se rétablirait complètement dans les six mois.