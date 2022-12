Filip Hrgovic veut une “offre de bourse immédiate” pour le titre IBF d’Oleksandr Usyk, menaçant de bloquer le chemin de Tyson Fury vers un combat incontesté | Nouvelles de boxe

Le poids lourd croate Filip Hrgovic fait pression pour son tir obligatoire au titre IBF qu’Oleksandr Usyk détient, même s’il torpille Tyson Fury combattant l’Ukrainien pour le championnat incontesté.

Usyk détient les titres unifiés IBF, WBA et WBO et devrait affronter Fury début 2023, si le champion WBC réussit sa défense volontaire contre Derek Chisora ​​ce samedi à Londres.

Mais un futur combat avec Usyk ne serait un combat pour le titre incontesté que s’il s’agissait des quatre titres majeurs. Hrgovic intervenant pour forcer son propre tir obligatoire interférerait avec ce plan.

Kalle Sauerland est le promoteur du Croate. Sauerland a dit Sports du ciel que Hrgovic “recherchait cet éliminateur final obligatoire depuis un an et demi, a battu Zhang [Zhilei] dans un combat difficile et maintenant l’IBF l’a appelé.”

Une situation similaire est arrivée à Tyson Fury lorsqu’il a battu Wladimir Klitschko en 2015 pour remporter les titres IBF, WBO et WBA.

“Attendez, ils [the IBF] appelé pour Tyson Fury contre [Vyacheslav Glazkov] le lundi après le combat de Klitschko après avoir battu l’homme qui avait le titre pendant 10 ans. C’est donc ce que fait l’IBF”, a déclaré Sauerland.

L’équipe de Hrgovic veut leur homme dans une offre de bourse immédiate pour le championnat IBF.

“Ils se sont conformés à la lettre de la loi. Nous nous attendons à ce qu’ils le fassent. Nous avons appelé à une offre de bourse immédiate”, a poursuivi le promoteur.

“Nous sommes des gens rationnels, vous pouvez nous parler. Parlez-nous.”

Mais la position de Sauerland est que Hrgovic devrait avoir le prochain coup à ce titre IBF.

“Nous sommes [saying that], si nous suivons les règles. Nous avons écrit à l’IBF, nous leur avons dit que nous voulions une offre de bourse immédiate parce que personne ne nous a parlé”, a-t-il déclaré.

“C’est une situation très compliquée, mais notre dur et rapide en ce moment est que nous voulons une offre de bourse.”

Cela soulève une pierre d’achoppement potentielle pour faire correspondre Fury contre Usyk dans un combat très attendu pour toutes les ceintures. Sauerland a déclaré: “Je ne suis pas dans le business d’Usyk. [He’s] un grand combattant, que j’étais très heureux de promouvoir dans les World Boxing Super Series.”

Mais il a ajouté: “Je suis dans le jeu Hrgovic et ‘El Animal’ obtiendra ce coup.”

Et ensuite ?

Il reste à voir comment la situation de Hrgovic pourrait affecter les plans de Tyson Fury. Les promoteurs du Britannique ont l’intention de voir comment se déroulera son combat avec Chisora ​​samedi avant de s’engager sur une future ligne de conduite.

Le promoteur d’Usyk, Alex Krassyuk, a déjà déclaré Sports du ciel qu’ils ne s’attendent pas à ce que la revendication obligatoire de Hrgovic affecte le combat de Fury.

Plus tôt ce mois-ci, il a déclaré: “Je peux anticiper que cela n’influencera de toute façon pas l’incontesté.

“Nous nous attendons à ce que son prochain combat soit pour les incontestés, il est donc très probable qu’il se déroulera au Moyen-Orient [next year].”

