Filip Hrgovic : Tyson Fury a eu sa chance, je suis le prochain sur la liste pour le vainqueur Oleksandr Usyk contre Daniel Dubois | Nouvelles de boxe

Le prétendant poids lourd Filip Hrgovic a condamné Tyson Fury pour avoir boxé Francis Ngannou dans un combat sans titre et a insisté sur le fait qu’il serait le prochain à se battre pour les championnats d’Oleksandr Usyk.

Hrgovic est le challenger obligatoire pour le titre IBF des poids lourds, qu’Usyk mettra en jeu, ainsi que les ceintures WBA et WBO, contre le Britannique Daniel Dubois samedi.

Le Croate Hrgovic devrait être le prochain dans la rotation des challengers obligatoires des poids lourds après Dubois. Il insiste sur le fait que c’est à son tour de boxer ensuite le vainqueur d’Usyk-Dubois.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Oleksandr Usyk a commencé à rapper après avoir affronté Daniel Dubois à la suite d’une conférence de presse pour leur combat unifié pour le titre des poids lourds. (Attention : la vidéo contient des images clignotantes)



Hrgovic insiste sur le fait que la chance pour Fury contre Usyk a disparu et qu’ils auraient dû participer à ce combat de championnat incontesté lorsque l’occasion s’est présentée plus tôt cette année.

« Ils avaient tout le temps du monde pour mener ce combat », a déclaré Hrgovic. Sports du ciel. « Je suis le prochain sur la liste pour Oleksandr Usyk. S’il gagne ce samedi, je devrais le combattre ensuite.

« Fury a programmé un combat et selon toutes les règles, je devrais être le prochain sur la liste et j’espère que cela se produira à la fin de l’année ou peut-être au plus tard au début de l’année prochaine. »

Il est convaincu qu’il sera ensuite en mesure de renforcer son propre combat pour le titre mondial. « Je devrais avoir cette chance. J’ai attendu si longtemps pour obtenir ce poste obligatoire à l’IBF et je l’ai défendu », a déclaré Hrgovic. « Il n’y a pas de conversation à ce sujet.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Usyk a remis en question la décision de Tyson Fury de combattre l’ancien champion de l’UFC Francis Ngannou



« Usyk devrait défendre son titre, [meet] son obligation obligatoire, donc je devrais être le prochain dans la file. Nous avons reçu une lettre de l’IBF il y a quelques semaines indiquant que le vainqueur de mon combat et de celui d’Usyk se battra ensuite pour le titre IBF.

« Alors je l’espère. L’IBF fera pression sur Usyk et il devra se battre contre moi ou il devra renoncer au titre. »

Il s’attend à ce qu’Usyk remporte la victoire ce week-end, même s’il n’exclut pas entièrement les chances de Dubois.

« Dans la vie et en boxe, tout est possible. Usyk est le favori, il est plus rapide, il a de meilleures compétences, beaucoup plus d’expérience », a déclaré Hrgovic.

Image:

Usyk et Dubois se battront samedi pour les titres unifiés des poids lourds WBO, WBA et IBF.





« Mais Dubois est un grand gars. Il a une bonne main droite. C’est un gars fort donc tout est possible en boxe. Je lui donne une chance de puncher. »

Hrgovic a critiqué le blocage dans la division des poids lourds, dirigeant une grande partie de sa colère contre Fury.

Usyk contre Dubois le 26 août sera le premier combat pour le titre mondial des poids lourds de l’année jusqu’à présent. Fury ne boxera pas avant le 28 octobre et ce sera contre l’ancien champion de l’UFC Francis Ngannou, qui disputera son premier combat de boxe, sans le titre mondial de Fury en jeu.

Cela signifie qu’il n’y a pas eu de combat pour le championnat WBC des poids lourds depuis que Fury a battu Derek Chisora ​​en décembre de l’année dernière.

« Il se bat contre un gars de MMA qui n’a jamais boxé auparavant. C’est fou », s’est plaint Hrgovic. « Je ne sais pas pourquoi les organismes de sanction les laissent faire ça. C’est irrespectueux envers la boxe, envers les fans et les autres combattants.

« Cela devrait être arrêté. C’est mon avis », a-t-il ajouté. « D’après ce que je peux voir, Fury n’est visiblement plus intéressé par la boxe. Il ne peut pas arrêter toute la division. Les organismes de sanction doivent faire leur travail. Ils doivent imposer des obligations et c’est tout. »

Il a fait valoir l’importance des contestations obligatoires comme la sienne. « Il y a [been] pas de combat pour le titre. Annulez les titres ou combattez vos mandataires », a-t-il déclaré. « Ils détiennent [up] toute la division.

« Ce n’est pas seulement frustrant pour moi. C’est frustrant pour les fans, pour la boxe, pour tout le monde parce que rien ne s’est passé.

« Enfin, Usyk combat Dubois. Les fans veulent voir des combats. Il y a beaucoup de bons challengers obligatoires qui peuvent donner de bons combats aux fans. »