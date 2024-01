Filip Chytil sur la glace pendant quelques minutes à l’entraînement des Rangers

LNH

Filip Chytil était sur la glace du Garden vendredi matin dans une scène effrayante et troublante pour les Rangers et leur centre de réadaptation.

Un jour après son retour à l’entraînement pour la première fois depuis qu’il a subi une commotion cérébrale présumée au début novembre, Chytil est resté à terre pendant plusieurs minutes et a dû être aidé hors de la glace lors d’un entraînement facultatif au MSG avant la défaite 5-2 de vendredi contre les Golden Knights.

On ne sait pas exactement ce qui est arrivé à Chytil, mais il se déplaçait lentement lorsqu’il quittait la patinoire avec l’aide de ses coéquipiers Zac Jones et Jake Leschyshyn et du personnel d’entraînement des Rangers.

Les Rangers n’ont toujours pas officiellement qualifié la blessure de commotion cérébrale, mais l’entraîneur Peter Laviolette a déclaré après le match que Chytil, 24 ans, « avait subi un revers en ce qui concerne le [upper-body] blessure à laquelle il souffrait », et il était de retour à son domicile de New York vendredi après-midi après avoir été évalué médicalement.

Filip Chytil était dans une scène effrayante lors de l’entraînement des Rangers NHLI via Getty Images

«C’est évidemment difficile», a ajouté Laviolette. “C’est un élément important de notre équipe, et c’est un bon jeune joueur pour nous, donc c’était évidemment difficile de voir ça.”

Laviolette regardait le patinage depuis le tunnel Zamboni, discutant avec les journalistes, lorsqu’il s’est arrêté de parler et s’est dirigé précipitamment vers le vestiaire.

Laviolette avait déclaré lors d’une conférence de presse quelques minutes plus tôt que le plan était d’« intensifier » l’entraînement de Chytil pendant la pause du Match des étoiles, qui débutera après le match sur la route de samedi contre les Sénateurs.

“Nous cherchons à accélérer le rythme avec Fil au fur et à mesure que nous avançons ici, oui”, a déclaré Laviolette, qui ne devait s’adresser à nouveau aux médias qu’après le match. «Je pense que chaque jour, cela augmente l’intensité de l’entraînement, sa durée et sa difficulté. Vous commencez quelque part et vous commencez à augmenter ce chiffre pour arriver à un endroit où vous pouvez revenir et participer à un jeu et être un joueur efficace.

« Notre travail consiste à l’amener, du point de vue de sa condition physique, à un niveau supérieur, et pendant que nous faisons cela, qu’il se sente bien.

Chytil a été filmé plus tôt en train de patiner par un journaliste du SNY et semblait manœuvrer sans problème.

Chytil était revenu à l’entraînement un jour plus tôt, portant un maillot rouge sans contact et prenant occasionnellement des quarts de travail avec ses coéquipiers pour la première fois depuis sa collision avec l’attaquant des Hurricanes Jesper Fast le 2 novembre.

« Jour 1, nous allons donc commencer le processus de mise au point. Mais c’était bien de l’avoir là-bas», a déclaré Laviolette après l’entraînement de jeudi. « Il n’y a pas de délai. C’était le premier jour.

Le centre des Rangers de New York Filip Chytil (72) se bat pour le contrôle de la rondelle avec le défenseur des Predators de Nashville Alexandre Carrier (45) au cours de la troisième période. Corey Sipkin pour le NY POST

Chytil, qui a eu au moins trois commotions cérébrales documentées au cours de sa carrière, est rentré aux États-Unis lundi après une période de convalescence dans sa République tchèque natale, mais il reste dans la réserve des blessés à long terme.

