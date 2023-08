Filigrane d’images IA et réaction de WorldCoin

Les nouvelles: Google DeepMind a lancé un nouvel outil de filigrane qui indique si les images ont été générées avec l’IA. L’outil, appelé SynthID, permettra aux utilisateurs de générer des images à l’aide du générateur d’images AI de Google, Imagen, puis de choisir d’ajouter ou non un filigrane.

Pourquoi le filigrane ? Au cours de l’année écoulée, l’énorme popularité des modèles d’IA générative a entraîné la prolifération de deepfakes, de pornographie non consensuelle et de violations de droits d’auteur générés par l’IA. Le filigrane – une technique qui consiste à masquer un signal dans un morceau de texte ou une image pour l’identifier comme généré par l’IA – est devenu l’une des suggestions politiques les plus populaires pour réduire les préjudices.

Pourquoi est-ce important: L’espoir est que SynthID puisse aider les gens à identifier quand le contenu généré par l’IA est présenté comme réel pour contrer la désinformation ou aider à protéger les droits d’auteur. Lisez l’histoire complète.

—Melissa Heikkilä

