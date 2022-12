Filets, Bouées, Sel, Glace. Pour les pêcheurs d’Afrique de l’Ouest, “tout” monte.

Son maillot de football rouge et son short trempés dans de l’eau salée, Edison Fofana a chargé son bateau un matin récent avec des litres de carburant, une boîte de riz et des bouteilles de soda nécessaires à son voyage de pêche de quatre jours.

Marchant dans les deux sens entre la plage animée par des dizaines d’autres pêcheurs et son bateau en bois amarré à proximité, il transportait également sur sa tête des sacs de glace – une denrée de plus en plus chère, mais nécessaire pour garder ses prises fraîches pendant le voyage.

“En une semaine, les prix de la glace montent en flèche”, a déclaré M. Fofana, 33 ans, alors qu’il sautait dans le bac de stockage de glace de son bateau et saupoudrait de sel la glace en flocons qu’il venait d’empiler pour l’empêcher de fondre. “Filets, riz, carburant, glace, tout.”

La flambée des prix du carburant causée en partie par la guerre en Ukraine a fait grimper le coût de la vie dans des pays africains comme la Sierra Leone cette année, frappant durement les pêcheurs et les communautés ouvrières et laissant des millions de personnes affamées. Leurs gouvernements, fortement dépendants des importations de produits de base comme le riz et le blé, ont vu leurs maigres réserves financières s’amenuiser.