File d’attente épique pour voir le cercueil de la reine se fermer après que plus de 400 000 âmes se soient alignées pendant 109 heures pour rendre hommage

LA file d’attente pour voir le cercueil de la reine s’est fermée hier soir – et au moment où la dernière personne a quitté Westminster Hall à 6 h 30 aujourd’hui, plus de 400 000 âmes auront bravement bravé l’attente.

Des dizaines de milliers de personnes déterminées à rendre hommage à notre monarque bien-aimé ont rejoint la file d’attente hier malgré les avertissements qu’ils pourraient être là 14 heures, la dernière poignée n’ayant que quelques secondes à perdre.

Les membres du public attendent dans la file d’attente aux premières heures du matin, sur la rive sud de la Tamise Crédit : AFP

Les foules s’enveloppent dans des couvertures et des vestes à capuche chaudes lorsque les températures chutent Crédit : Getty

L’une des dernières personnes en deuil s’enregistre pour réclamer sa place alors qu’elle arrive juste à temps Crédit : PA

Un panneau avertit d’une attente d’au moins 14 heures pour entrer à l’intérieur Crédit : Reuters

Tout avait commencé à 17 heures mercredi, bien que la première personne en deuil, Vanessa Nanthakumaran, 56 ans, de Harrow, au nord-ouest de Londres, ait commencé lundi à midi à Lambeth Bridge avant que le point de départ officiel ne soit révélé.

Hier, quelque 109 heures plus tard, “La file d’attente E2” – qui s’était étendue sur cinq miles au maximum, avec des attentes allant jusqu’à 24 heures – n’était plus.

Les responsables ont déclaré qu’ils l’avaient laissé ouvert «aussi longtemps que possible» pour donner au plus grand nombre de personnes l’occasion de faire leurs adieux.

Parmi les foules arrivées hier se trouvaient l’ancien sergent d’état-major du Royal Engineer Craig Taylor-Hinds, 42 ans, et sa famille, d’Aylesford, dans le Kent, qui ont pris un train à 5 heures du matin pour atteindre le point de départ tôt à Southwark Park, dans le sud-est de Londres.

Craig, qui portait ses médailles de campagne, était avec sa partenaire Tracie, 44 ans, ses enfants Evie, dix ans, Ava, neuf ans et Henry, sept ans, qui portaient leurs uniformes scolaires.

Il a déclaré: «Les enfants voulaient avoir l’air aussi intelligents que possible pour la reine.

« L’idée de monter était en fait celle d’Henry, mon plus jeune, alors que nous regardions la procession plus tôt dans la semaine. Nous attendrons le temps qu’il faudra. »

La coiffeuse Claire Phillips, 36 ans, a également voyagé dans un train du matin avec ses filles Florrie, six ans, et Maisie, dix ans, et son amie Ally Parks, 54 ans, avec sa fille Lexi, âgée de 13 ans.

Claire, de Bournemouth, a déclaré: “Mon mari pense que nous sommes tous fous, mais c’est un moment d’histoire dont nous nous souviendrons tous pour la vie.”

Florrie, qui avait un paquet de sucettes au sorbet pour la maintenir en vie, tenait une pancarte faite maison « Notre reine, notre héros ».

Maisie, dont la pancarte indiquait «Tu vas nous manquer», prévoyait de pratiquer des étirements pour passer le temps.

Beaucoup dans la file d’attente d’hier étaient enveloppés dans des couvertures distribuées par une petite armée de volontaires après une nuit très fraîche.

Les membres de la file d’attente publique à l’ombre du London Eye Crédit : Getty

Un maréchal détient les bracelets précieux à la fin de la file d’attente Crédit : PA

Des centaines de sympathisants au Tower Bridge, monument londonien, près du début de la file d’attente 1 crédit

“Rendez-leur hommage”

Tous portaient des bracelets qui leur permettaient de rejoindre l’attente après être allés chercher de la nourriture et des boissons ou avoir utilisé les toilettes.

Parmi la foule se trouvait Philomena Groome, 56 ans, qui a rejoint le fond de la file d’attente après s’être retirée vendredi.

Elle s’est éloignée pour emmener son fils à l’université de Stoke-on-Trent après avoir attendu sept heures.

L’infirmière, de Surbiton, dans le sud-ouest de Londres, a déclaré: «J’aurais pu rejoindre là où j’avais abandonné mais je ne voulais pas sauter la file d’attente, alors j’ai recommencé. Ils disent que ça va être 14 heures cette fois.

L’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby, a rendu hier hommage aux milliers de personnes qui ont bravé le froid pour faire la queue.

Il a déclaré: «Quand vous voyez tous ces milliers de personnes – la bonne humeur et l’humour, mon sentiment écrasant est l’admiration et la fermeté de faire la queue dans le froid et de continuer.

« Mon sentiment est celui d’une profonde admiration pour la file d’attente. Cela vous fait penser, quel pays incroyable.

Une source gouvernementale a déclaré: «L’objectif était que nous voulions que le plus grand nombre possible puisse lui rendre hommage.

“Nous avons eu des journées très chargées et des moments difficiles, mais dimanche, les choses se sont très bien passées et la file d’attente a connu l’une de ses meilleures journées.”

Foules à Queen’s Gallery près de la fin du parcours Crédit : PA