Fil électrique dénudé et poteaux penchés, cause possible des incendies de forêt mortels à Maui

Dans les premiers instants des incendies de Maui, lorsque des vents violents ont fait tomber des poteaux électriques, projetant des fils électrifiés sur l’herbe sèche en contrebas, il y avait une raison pour laquelle les flammes éclataient d’un seul coup en longues rangées nettes : ces fils étaient en métal nu et non isolé qui pourrait provoquer une étincelle au contact.

Des vidéos et des images analysées par l’Associated Press ont confirmé que ces fils faisaient partie des kilomètres de lignes que Hawaiian Electric Co. a laissés nus aux intempéries et au feuillage souvent épais, malgré une récente pression des services publics d’autres zones sujettes aux incendies de forêt et aux ouragans pour les dissimuler. leurs lignes ou les enterrer.

Le problème est aggravé par le fait que bon nombre des 60 000 poteaux électriques du service public, pour la plupart en bois, que ses propres documents décrivent comme construits selon « un standard obsolète des années 1960 », étaient penchés et approchaient de la fin de leur durée de vie prévue.

Ils étaient loin de répondre à une norme nationale de 2002 selon laquelle les composants clés du réseau électrique d’Hawaï doivent être capables de résister à des vents de 105 milles à l’heure (169 kilomètres par heure).

Un dossier de 2019 indiquait qu’il avait pris du retard dans le remplacement des vieux poteaux en bois en raison d’autres priorités et mettait en garde contre un « grave danger public » s’ils « échouaient ».

Des images Google Street View de poteaux prises avant l’incendie, qui a éclaté le 8 août, montrent le fil nu. Il est « très improbable » qu’un câble entièrement isolé ait déclenché des étincelles et provoqué un incendie dans une végétation sèche, a déclaré Michael Ahern, qui a pris sa retraite ce mois-ci en tant que directeur des systèmes électriques à l’Institut polytechnique de Worcester dans le Massachusetts.

Les experts qui ont regardé des vidéos montrant des lignes électriques tombées au sol ont convenu qu’un fil isolé n’aurait pas provoqué d’arc ni d’étincelle, enflammant une ligne de flammes.

MONTRE | Les habitants de Lahaina retournent dans une communauté en cendres : Les résidents de Lahaina de retour voient toute l’ampleur de la destruction des incendies de forêt à Maui Les autorités hawaïennes ont rouvert l’autoroute menant à Lahaina après que la ville historique ait été dévastée par des incendies de forêt la semaine dernière. Au moins 110 personnes ont été confirmées mortes alors que les chercheurs accompagnés de chiens cadavres continuent de ratisser la zone sinistrée.

Poteaux en mauvais état

Hawaiian Electric a déclaré dans un communiqué qu’elle « reconnaissait depuis longtemps les menaces uniques » du changement climatique et avait dépensé des millions de dollars en réponse, mais n’a pas précisé si les lignes électriques spécifiques qui se sont effondrées dans les premiers instants de l’incendie étaient nues.

« Nous avons mis en œuvre une stratégie de résilience pour relever ces défis et depuis 2018, nous avons dépensé environ 950 millions de dollars. [US] pour renforcer et durcir notre réseau et environ 110 millions de dollars pour les efforts de gestion de la végétation », a déclaré la société.

« Ces travaux comprenaient le remplacement de plus de 12 500 poteaux et structures depuis 2018 ainsi que l’élagage et l’enlèvement d’arbres le long d’environ 2 500 milles de ligne. [4,000 kilometres] chaque année en moyenne. »

Mais un ancien membre de la Commission des services publics d’Hawaï a confirmé que de nombreux poteaux électriques en bois de Maui étaient en mauvais état.

Jennifer Potter vit à Lahaina et jusqu’à la fin de l’année dernière, elle faisait partie de la commission qui réglemente Hawaiian Electric.

« Même les touristes qui conduisent autour de l’île se demandent : ‘Qu’est-ce que c’est ?’ Ils s’inclinent considérablement parce que les vents, au fil du temps, les ont littéralement poussés », a-t-elle déclaré.

« Cela ne résistera évidemment pas à des vents de 60 à 70 milles par heure. »

Soixante pour cent des poteaux électriques de l’ouest de Maui – 450 des 750 poteaux – étaient toujours en panne le 14 août, selon la PDG de Hawaiian Electric, Shelee Kimura, lors d’une conférence de presse.

Un poteau électrique se dresse au-dessus de voitures et de maisons incendiées dans un quartier détruit par un incendie de forêt à Lahaina le 17 août. Le nombre de morts confirmés s’élève à 115, et les autorités s’attendent à ce que ce chiffre augmente. (Justin Sullivan/Getty Images)

Des poursuites à venir

Hawaiian Electric fait face à une série de nouvelles poursuites judiciaires visant à la rendre responsable de l’incendie de forêt le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d’un siècle. Le nombre de morts confirmés s’élève à 115 et le comté s’attend à ce que ce chiffre augmente.

Les avocats prévoient d’inspecter certains équipements électriques d’un quartier où l’incendie semble avoir pris naissance dès la semaine prochaine, conformément à une ordonnance du tribunal, mais ils le feront dans un entrepôt. Le service public a démonté les poteaux brûlés et retiré les fils tombés du site.

Il s’agit d’une « tragédie aux proportions épiques qui aurait pu être évitée », a déclaré l’avocat Paul Starita du cabinet californien Singleton Schreiber, qui est l’avocat principal de trois des poursuites.

« Tout dépend de l’argent », a-t-il déclaré. « Ils pourraient dire, oh, eh bien, cela prend beaucoup de temps pour obtenir le processus d’autorisation ou autre. OK, commencez plus tôt. Je veux dire, la vie des gens est en jeu. Vous êtes responsable. Dépensez l’argent, faites votre travail. « .

Hawaiian Electric fait également l’objet de critiques pour ne pas avoir coupé l’électricité en raison d’avertissements de vents violents et pour l’avoir maintenue alors même que des dizaines de poteaux commençaient à tomber. Le comté de Maui a poursuivi Hawaiian Electric jeudi pour cette question.

Michael Jacobs, analyste principal de l’énergie à l’Union of Concerned Scientists, a déclaré qu’avec les lignes électriques provoquant tant d’incendies aux États-Unis : « Nous avons définitivement un nouveau modèle, mais nous n’avons tout simplement pas de nouveau régime de sécurité pour l’accompagner. « .

MONTRE | Poursuite contre la compagnie d’électricité déposée à la suite des incendies de forêt meurtriers à Maui : Un procès accuse les lignes électriques tombées d’être responsables des incendies de forêt à Maui Un recours collectif a été déposé contre Hawaiian Electric à la suite des incendies de forêt meurtriers à Maui. Le procès allègue que la compagnie d’électricité « a choisi de ne pas mettre les lignes électriques hors tension » pendant les avertissements météorologiques.

Fils électriques dans les zones à risque d’incendie

L’isolation d’un fil électrique empêche la formation d’arcs électriques et d’étincelles et dissipe la chaleur.

D’autres services publics se sont penchés sur le problème des fils nus. Pacific Gas & Electric a été reconnu responsable de l’incendie de camp de 2018 dans le nord de la Californie, qui a tué 85 personnes. La catastrophe a été provoquée par des lignes électriques tombées en panne.

Son programme visant à éliminer les fils non isolés dans les zones d’incendie a jusqu’à présent couvert plus de 1 900 kilomètres de lignes.

PG&E a également annoncé en 2021 qu’elle enterrerait plus de 16 000 kilomètres de lignes électriques. Il a enterré environ 290 kilomètres en 2022 et devrait en parcourir environ 560 kilomètres cette année.

Un autre grand service public californien, Southern California Edison, prévoit d’avoir remplacé plus de 11 000 kilomètres, soit environ 75 % de ses lignes aériennes de distribution, par des fils couverts dans les zones à haut risque d’incendie d’ici la fin 2025.

Il s’agit également d’une ligne d’enterrement dans les zones à risque élevé.

Hawaiian Electric a déclaré dans un dossier l’année dernière qu’elle avait examiné les plans de lutte contre les incendies de forêt des services publics en Californie.